América cerca de contar con plantel completo para este torneo

El América comienza a recibir buenas noticias en un momento clave del torneo. De cara a la visita a Pachuca, el cuerpo técnico encabezado por André Jardine recuperó a dos piezas fundamentales que habían estado fuera de circulación durante varias semanas, generando un escenario de optimismo moderado en Coapa.

Henry Martín y Erick Sánchez entrenaron este jueves al parejo del resto del plantel, algo que no ocurría desde hace varias semanas. Ambos jugadores superaron la fase más delicada de sus respectivas molestias físicas y lograron completar la sesión completa sin reportes negativos ni señales inmediatas de recaída.

La presencia de ambos en el entrenamiento abrió la puerta a una posible convocatoria para el duelo ante los Tuzos. Sin embargo, en el interior del club existe cautela absoluta. El cuerpo técnico no quiere precipitar decisiones que puedan comprometer la recuperación total de dos futbolistas considerados estructurales.

En el caso de Henry Martín, su ausencia se ha sentido especialmente en el funcionamiento ofensivo. El capitán azulcrema aporta liderazgo, referencia en el área y lectura táctica, por lo que su regreso representa una mejora inmediata. Aun así, la prioridad sigue siendo evitar cualquier riesgo innecesario.

Erick Sánchez, por su parte, es una pieza clave en el equilibrio del mediocampo. Su capacidad para sostener la presión, llegar a zonas ofensivas y ofrecer dinámica ha sido extrañada en el arranque del torneo. Su reincorporación completa es vista como una ganancia estratégica a mediano plazo.

America v Monterrey - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Desde el cuerpo médico y el área de rendimiento se ha recomendado prudencia. La decisión final sobre si ambos entran o no en la convocatoria se tomará prácticamente al último momento, evaluando sensaciones físicas, carga acumulada y el contexto del partido en Pachuca.

Un factor clave en esta ecuación es el calendario. Tras disputarse la jornada 3, la Liga MX entrará en una pausa de dos semanas, situación que América podría aprovechar para completar la recuperación total de Martín y Sánchez sin la presión de competir inmediatamente.

En Coapa existe la idea de pensar más allá del partido inmediato. Si bien sumar puntos es importante, el objetivo mayor es llegar con el plantel completo y en plenitud física al tramo decisivo del semestre. Por ello, no se descarta que ambos jugadores sigan un proceso gradual.

Así, América vive horas de análisis y cautela. La recuperación de dos referentes ilusiona, pero la estrategia apunta a administrar tiempos con inteligencia. Jardine y su cuerpo técnico saben que, con la pausa en puerta, la mejor victoria podría ser tenerlos al cien por ciento muy pronto.