América cerca de recuperar a su mejor talento de cantera

Buenas noticias comienzan a llegar a Coapa respecto a la recuperación de Dagoberto Espinoza. El mediocampista ya trabaja sobre césped y ha iniciado ejercicios individuales, una señal positiva dentro de su proceso. Sin embargo, su regreso a la competencia oficial todavía luce lejano.

En el entrenamiento más reciente, el joven futbolista apareció realizando trabajo diferenciado, separado del grupo. Se le vio completando rutinas físicas específicas bajo supervisión médica, enfocadas en fortalecer la zona afectada y recuperar sensaciones tras semanas de inactividad.

¡Dagoberto ya inicia con ejercicios de recuperación de forma individual! 🦅🥹



Buenas noticias para los americanistas, ya que en el entrenamiento de hoy, Dago ya apareció entrenando por separado de sus compañeros



📷: León Lecanda pic.twitter.com/B0MnXmsGn5 — MedioTiempo (@mediotiempo) February 17, 2026

El avance es real, pero también controlado. Dagoberto no cuenta aún con el alta médica, mucho menos con el alta deportiva. Eso significa que todavía no está autorizado para integrarse al trabajo colectivo ni para disputar minutos en encuentros oficiales.

En América existe claridad sobre los tiempos. El cuerpo médico estima que Espinoza permanecerá al menos un mes más fuera del equipo. La intención es que complete cada fase del proceso sin saltarse pasos, priorizando la estabilidad física a largo plazo.

La proyección más optimista apunta a que podría ser elegible después de la fecha FIFA de marzo. Ese periodo serviría como margen ideal para que el jugador alcance un nivel competitivo adecuado antes de volver a ser considerado por André Jardine.

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

En Coapa no contemplan forzar su vuelta bajo ningún escenario. El antecedente reciente de lesiones dentro del plantel ha reforzado la postura de prudencia. Prefieren perderlo algunas semanas más que arriesgar una recaída que lo margine por el resto del semestre.

Dagoberto es un elemento valioso dentro de la estructura del equipo, especialmente por su dinámica y capacidad de adaptación táctica. Su energía en la mitad del campo aporta equilibrio, por lo que su regreso será un refuerzo interno significativo cuando esté plenamente recuperado.

Por ahora, el mensaje es claro: el proceso avanza dentro de parámetros positivos, pero sin precipitación. América entiende que la temporada es larga y que recuperar a Espinoza en óptimas condiciones puede ser determinante para el cierre del torneo.

La evolución es alentadora y el jugador ya pisa nuevamente el césped. No obstante, todavía queda camino por recorrer antes de verlo competir. En Coapa, la paciencia será la clave para asegurar que su retorno sea definitivo y sin riesgos.