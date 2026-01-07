América cierra su segundo refuerzo del invierno

El Club América cerró su segundo fichaje del mercado con una decisión estratégica: el regreso del guardameta Fernando Tapia. Tras sumar a Rodrigo Dourado, las Águilas apuntalan una posición clave pensando en escenarios de alta exigencia competitiva.

Tapia, arquero de 24 años, vuelve a Coapa luego de su paso por Tigres, etapa que le permitió madurar en un entorno de presión constante. El club considera que su retorno fortalece la competencia interna y ofrece una alternativa confiable ante contingencias del calendario y convocatorias internacionales.

América 🦅



El arquero de 24 años, Fernando Tapia, vuelve al Club América tras su paso por Tigres.



Tapia se despidió hoy de sus compañeros en Tigres y en principio vendrá a Coapa como tercer arquero, detrás de Luis Ángel Malagón y Rodolfo Cota.

La planeación azulcrema contempla un reparto claro de roles. Tapia se perfila como el segundo arquero por detrás de Luis Ángel Malagón, titular indiscutido en el torneo regular. La decisión busca continuidad y equilibrio, sin improvisaciones, en un puesto donde la estabilidad suele marcar diferencias.

El contexto internacional añade una variable decisiva. Los jugadores convocados por selección mexicana para el Mundial no disputarán la liguilla, un escenario que el club anticipa con antelación. En ese marco, la portería adquiere un valor estratégico que explica el movimiento.

Todo apunta a que Malagón integrará la lista final del Tri bajo la conducción de Javier Aguirre, lo que abriría la puerta a un relevo natural. Tapia asumiría entonces la titularidad en liguilla, un reto mayúsculo por la presión y el margen de error reducido.

Pumas UNAM v Tigres UANL - Torneo Apertura 2024 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Para el arquero, la oportunidad representa una prueba de carácter. Tomar el arco del América en instancias definitivas exige temple, lectura de partido y liderazgo. El club confía en su crecimiento reciente y en su conocimiento del entorno para responder cuando el contexto lo demande.

La directiva valora, además, la continuidad del proyecto. Apostar por un guardameta formado en la institución y con experiencia en un club grande reduce riesgos de adaptación. La competencia sana con Malagón eleva el estándar y prepara al plantel para escenarios de máxima exigencia.

Así, América completa una pieza clave de su rompecabezas. Con Dourado reforzando el medio y Tapia asegurando el arco ante contingencias mundialistas, las 'Águilas' afinan su estructura para competir en todos los frentes. La liguilla asoma como el gran examen, y el arco ya tiene plan.

