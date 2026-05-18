América cierra una renovación más en el plantel

Rodolfo Cota continuará defendiendo la meta del América durante la próxima temporada luego de alcanzar un acuerdo con el club para renovar su vínculo por un año más. El portero mexicano debía regresar a León tras finalizar su préstamo en Coapa, aunque el conjunto esmeralda tomó la decisión de no contemplarlo dentro de sus planes deportivs.

La directiva de León le comunicó al veterano arquero que no entraba en los planes del equipo para el próximo semestre situación que abrió la posibilidad de negociar una rescisión de contrato. Ambas partes encontraron rápidamente una salida amistosa, permitiendo al jugador quedar como agente libre y escuchar nuevas propuestas rumbo al verano.

🚨Rodolfo Cota rescindió con el León y renovó por un año más con el América. ⬇️https://t.co/UMWl69Gtpi pic.twitter.com/PcmD1gPEla — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 17, 2026

Con el camino sin trabas en el mismo, América decidió actuar para asegurar la continuidad del experimentado portero. La institución de la capital del país considera valiosa la presencia de Cota dentro del vestidor, especialmente por su liderazgo, así como su conocimiento de lo que representar estar en el nido de Coapa.

El movimient también responde a la necesidad deportiva del club capitalino tras la lesión de Luis Ángel Malagón. El meta titular sigue recuperándose de un problema en el tendón de Aquiles que lo ha mantenido fuera ya por meses, motivo por el cual el cuerpo técnico buscaba garantizar estabilidad y seguridad bajo los tres palos.

America v Nashville SC - CONCACAF Champions Cup 2026 | Rodrigo Oropeza/GettyImages

La continuidad del arquero mexicano representa una solución inmediata para André Jardine mientras Malagón avanza en su recuperación. América evita acudir al mercado de fichajes por otro portero y mantiene a un elemento de confianza dentro de la plantilla.

Pese a lo anterior, gran parte de la afición no está del todo conforme con la decisión del América. Cota dejó más dudas que certezas en la pasada liguilla, por lo que se esperaba su salida final tras el fin de su cesión, hecho que fue frenado por el área deportiva y el cuerpo técnico.