América comienza con la limpia de la plantilla de cara al mercado de verano

El semestre ha terminado para el América y el mismo fue realmente malo para los de la capital del país. El primer golpe que recibió el equipo fue en la CONCACAF, torneo que era la prioridad en Coapa. El conjunto azulcrema no pudo ir más allá de la ronda de cuartos de final, fracasando una vez más a nivel internacional.

La segunda caída se ha dado este fin de semana dentro de la Liga MX. Los de Coapa fueron eliminados también en la ronda de los cuartos de final por uno de sus máximos rivales, los Pumas de la UNAM. Siendo el caso, el área deportiva ya planifica el futuro del club y el mismo inicia con una limpia de plantilla.

Reporta @FOXSportsMX que André Jardine se queda en el América, las primeras bajas serán Néstor Araujo y Ralph Orquín💣🦅



Cristian Borja tiene una oferta de Arabia y es muy posible que se vaya🚨 pic.twitter.com/vUJrBt3qPK — Roberto Haz (@tudimebeto) May 12, 2026

De acuerdo con el reporte de Fox Sports, son tres los jugadores que se pueden considerar fuera del nido para el siguiente semestre. El primero de ellos es Ralph Orquín. El mexicano está apartado del equipo desde meses atrás luego de negarse a renovar y su futuro está en Europa.

De la misma forma, el tiempo de Néstor Araujo ha terminado. La gerencia hizo más de un intento para cortarle. Lo anterior no se dará sino hasta los próximos días cuando el contrato del zaguero termine. El futuro del ex Celta de Vigo estaría aún dentro de la Liga MX donde tiene mercado de sobra.

Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

La primera fase de la limpia cierra con el colombiano Cristián Borja. El jugador también finaliza contrato y si bien en Coapa se llegaron a pensar su renovación, todo cambió sobre el cierre de semestre. Su futuro estaría en la Saudí Pro League tiene una oferta de mucho dinero.

Clave señalar que estos tres nombres sólo abren las bajas del América. No serán las únicas. Se entiende que la limpia irá mucho más allá con jugadores incluso estelares en nombre.