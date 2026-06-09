América confirma la baja de Jonathan dos Santos para el Apertura 2026
Jonathan dos Santos no seguirá en el Club América para el torneo Apertura 2026. El club azulcrema anunció a través de sus redes sociales que el mediocampista de 36 años ha dejado de formar parte de la plantilla.
En su comunicado, las Águilas agradecieron al menor de los hermanos dos Santos por su esfuerzo durante su etapa en el club y afirmando que se convirtió en un "ícono" en su historia.
Te vas como Tricampeón e ícono en nuestra historia. Como un Capitán y la viva representación de lo que es ser ÁguilaAmérica
El América finalizó su mensaje deseándole buena suerte al exjugador del FC Barcelona y el Villarreal en sus próximos proyectos.
Jonathan dos Santos llegó al Club América en enero de 2022 procedente del LA Galaxy. Durante su periplo como jugador de las Águilas, el volante disputó un total de 165 partidos, anotando un gol y dando cinco asistencias.
En su paso por el América, dos Santos ganó tres títulos de la Liga MX (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024), un Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga MX.
Hasta el momento se desconoce cuál será el próximo destino del futbolista mexicano. Dos Santos, a pesar de su veteranía, podría encontrar una nueva oportunidad en varios equipos de la Liga MX gracias a su calidad individual y su experiencia.
En el Clausura 2026, Jonathan dos Santos jugó 892 minutos en 14 encuentros de la fase regular del torneo. En la liguilla, jugó 84 minutos en dos partidos.
Esta es la segunda baja de peso del América de cara al Apertura 2026 tras la salida de André Jardine. El entrenador brasileño, que consiguió el tricampeonato con la escuadra azulcrema, salió del club de "común acuerdo".
A su salida, el estratega mencionó que el equipo necesita refuerzos para poder competir con proyectos como los de Toluca y Cruz Azul.
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.