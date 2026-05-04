América confirma la lesión de Cristian Borja

Si bien no es el causante primario del pésimo torneo del América, no se puede negar que el cuadro de la capital del país se ha visto muy dañado por las lesiones. Algunas más graves que otras, sin embargo, desde inicios del año natural y hasta la fecha, los del nido de Coapa han perdido infinidad de piezas.

La baja más reciente se presentó el pasado sábado en el duelo de cuartos de final entre las 'Águilas' y los Pumas de la UNAM. El equipo sufrió la baja de Cristian Borja, quien sufrió un daño en rodilla que no le permitió terminar el cotejo. Luego de un par de estudios oportunos, ya se conoce la gravedad de la lesión.

PARTE MEDICO



El Club América informa que nuestro jugador, Cristian Borja sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. pic.twitter.com/kS8VKmGX4a — Club América (@ClubAmerica) May 4, 2026

El Club América informa que nuestro jugador, Cristian Borja sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. Club América

Si bien no se trata de una rotura, siendo esto el escenario más preocupante, el daño en el ligamento seguramente ha terminado el torneo para Borja. Regularmente, se estima una baja de al menos un mes para este tipo de lesiones, pues forzar las mismas puede llevar a que entonces sí exista la fragmentación parcial o total del ligamento.

America v Pumas UNAM - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

El contrato del lateral culmina este verano. Se entiende que América no iba a ejercer su opción de renovación unilateral por temas de baja de nivel. Ahora que a la ecuación se le suma una lesión importante, es casi un hecho que el pasado fin de semana vimos el último juego de Borja dentro del nido.

Es posible que Thiago Espinosa, quien llegó al nido en el invierno y ha sido borrado por André Jardine, sea el reemplazo de Cristian este fin de semana en la vuelta contra los Pumas.