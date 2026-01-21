América define al delantero que desean para el mercado de verano

El Club América comienza a trazar escenarios de alto impacto rumbo al mercado de verano, y uno de ellos apunta directamente a la nostalgia y la jerarquía. En Coapa existe la intención de analizar el regreso de un viejo conocido, consciente del peso deportivo y simbólico que representaría.

El nombre que vuelve a colocarse sobre la mesa es el de Raúl Jiménez, delantero surgido del nido y uno de los canteranos más exitosos en la historia reciente del club. Su posible retorno no es inmediato, pero sí una opción realista pensada para la próxima ventana de transferencias.

🚨 ¡ATENCIÓN, AMES! 🚨



➡️ Con información de nuestro columnista @ruubenrod , América intentará convencer a Raúl Jiménez de VOLVER a las Águilas para el Apertura 2026.



🗣️ "Buscarán cumplir uno de los deseos del americanismo, del dueño, del entrenador y de la directiva"



¡Sería… pic.twitter.com/qJvtE3yFWO — MedioTiempo (@mediotiempo) January 21, 2026

El contexto contractual del atacante favorece el análisis. Jiménez finaliza su vínculo con el Fulham al término de la temporada, y hasta ahora no existen avances sólidos para una renovación. El club inglés valora su experiencia, pero no ha presentado una oferta formal para extender la relación.

Esta situación abre una ventana de oportunidad para el América, que monitorea el caso con atención. La posibilidad de negociar como agente libre reduciría de forma considerable el costo de transferencia, aunque no elimina otros factores clave que pueden definir el futuro del delantero mexicano en el corto plazo.

Desde el entorno del jugador existe apertura para escuchar propuestas. Raúl Jiménez ve con buenos ojos regresar al club que lo formó y le dio proyección internacional, especialmente en una etapa distinta de su carrera, donde el protagonismo, la estabilidad y el aspecto personal comienzan a tener mayor peso.

Club America v Monarcas Morelia - Apertura 2013 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Sin embargo, el factor económico será determinante. América sabe que deberá construir una propuesta competitiva en salario y duración de contrato, entendiendo que Jiménez aún tiene mercado fuera de México, particularmente en ligas que valoran su experiencia en la Premier League y su recorrido europeo.

En Coapa no se pretende forzar la operación. La directiva es consciente de que se trata de un fichaje sensible, tanto por el impacto mediático como por las expectativas deportivas. Por ello, el análisis incluye el estado físico del jugador, su rol dentro del plantel y el equilibrio financiero.

Por ahora, el posible regreso de Raúl Jiménez se mantiene como una intención estratégica más que como una negociación avanzada. Las posturas económicas marcarán el ritmo y la viabilidad del movimiento. Si las condiciones se alinean, América podría reencontrarse con uno de sus hijos pródigos en el verano.