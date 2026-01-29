América define el futuro en el corto plazo para Santiago Baños

Los movimientos en la cúpula del Club América no se detienen y apuntan a un cambio de alto impacto. De acuerdo con información revelada en FOX Sports MX, el siguiente nombre en abandonar la estructura azulcrema sería Santiago Baños, aunque no se trataría de una salida convencional ni forzada.

Lejos de un despido o ruptura, el movimiento representaría un auténtico ascenso dentro del ecosistema del futbol nacional. Baños estaría contemplado para asumir la presidencia deportiva de la Federación Mexicana de Fútbol, un cargo estratégico que marcaría el rumbo institucional del balompié mexicano en el ciclo posterior al Mundial de 2026.

NUEVA EXCLUSIVA DE GUSTAVO MENDOZA EN LA MESA DE #LUP 🇲🇽🚨



Adelanta que, luego del Mundial 2026, Santiago Baños saldría del América para asumir el control de la FMF, deportivamente hablando, designado por Emilio Azcárraga



Ojo a toda la información que soltó:… — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 29, 2026

La decisión no sería producto de una negociación externa ni de una elección interna tradicional. Según los reportes, se trataría de una designación directa de Emilio Azcárraga, máximo jerarca del grupo que controla al América y figura determinante en la estructura del futbol nacional durante las últimas décadas.

De concretarse el movimiento tras la Copa del Mundo de 2026, Baños dejaría atrás una etapa extensa y cargada de decisiones polémicas al frente del área deportiva azulcrema. Bajo su gestión, América acumuló títulos, fracasos internacionales y múltiples reestructuras, convirtiéndose en uno de los directivos más influyentes —y discutidos— del país.

Su eventual llegada a la Federación Mexicana de Fútbol implicaría un cambio de paradigma. El perfil de Baños, más cercano a la gestión empresarial y deportiva de clubes, contrastaría con administraciones anteriores, abriendo la puerta a una FMF con mayor peso de criterios deportivos sobre los políticos o administrativos.

Toluca v Club America - Final Torneo Clausura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Mientras tanto, en Coapa ya se anticipa un escenario de transición. La posible salida de Baños obligaría al América a replantear su estructura directiva y definir quién tomará el control del proyecto deportivo. Para el club, esto significaría el inicio de una nueva era tras años de continuidad en la toma de decisiones.

La incertidumbre no solo radica en los nombres, sino en el rumbo. América deberá decidir si mantiene una línea similar a la de Baños o apuesta por un perfil distinto, con nuevas ideas y mayor cercanía al cuerpo técnico. El relevo podría marcar un punto de quiebre en su modelo de gestión.

Así, el futbol mexicano se encamina a una reconfiguración profunda en sus esferas de poder. Si Santiago Baños da el salto a la FMF, no solo cambiará el mapa directivo del América, sino también el equilibrio institucional de un deporte que busca reinventarse tras el Mundial que organizará en casa.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX