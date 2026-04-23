América define quién va a ser su portero para el siguiente torneo

El América ha sufrido infinidad de lesiones a lo largo del semestre en curso. Una de ellas fue la de Luis Ángel Malagón. El meta estelar en el nido sufrió una de las peores lesiones de todo profesional del deporte puede vivir, una rotura del tendón de Aquiles, por lo que su baja será de muy larga duración.

Luego de pasar por quirófano se confirmó que el mexicano estará fuera de la cancha lo que resta del torneo en curso. Seguramente también estará fuera lo que resta del año natural. Siendo el caso, el área deportiva del América sabe que deberán moverse en el mercado por la compra de un meta y el objetivo está definido.

SE QUEDA POR NECESIDAD 🟡



Club América ya tomó una decisión concreta en la portería rumbo al Apertura 2026.



📰 De acuerdo con Récord, el club le ofreció un año más de contrato a Rodolfo Cota, quien finaliza vínculo este verano y se mantendría hasta 2027.



🤕 La lesión en el… pic.twitter.com/j4ULXAjVWd — Futbol Total (@futboltotal) April 22, 2026

En Coapa se decantan por la continuidad de Rodolfo Cota, alguien que ya conoce a la perfección el modelo de trabajo en el club. El veterano termina su cesión a final del torneo en curso, sin embargo, todo indica que el cuadro de la capital del país buscará negociar su continuidad con el León, dueños de su carta.

El primer camino que buscará el América es extender la cesión con el León. En el club saben que esto no será sencillo, pues el cuadro de 'La Fiera' tiene preferencia por una venta total. En Coapa abren la puerta a este segundo escenario, sin embargo, sólo lo harán si el precio de traspaso es el justo.

Leon v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Por ahora no hay gestiones en curso. Se entiende que ambos equipos esperarán a que el torneo cierre para sentarse en la mesa y negociar los términos y condiciones.

Cota por su parte está feliz con la posibilidad de seguir en el América. Sabe que al menos tendrá seis meses de titularidad fija y fuera del campo, tanto él como su familia podrán seguir disfrutando de la vida en la Ciudad de México.

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