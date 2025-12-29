Club América ha reactivado su interés por Agustín Palavecino, uno de los mediocampistas más atractivos del mercado local. La directiva azulcrema considera que el argentino encaja en su proyecto deportivo, aunque mantiene reservas importantes respecto al monto económico que implicaría concretar la operación.

En Coapa existe una postura clara: América no está dispuesto a pagar los 10 millones de dólares que solicita Necaxa por el futbolista. El club capitalino entiende el valor deportivo de Palavecino, pero considera que la cifra está por encima de lo que planea invertir en esa posición durante el actual mercado.

Club América declara intención de compra por Agustín Palavecino



->Tanteó la posibilidad de un intercambio + dinero

->Necaxa no respondió

->Esperan avanzar a negociación formal esta semana

->Por el momento, aventaja a Cruz Azul por su ficha



— Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) December 28, 2025

Ante este escenario, América ha comenzado a explorar alternativas para rebajar el costo total de la operación. Una de las fórmulas analizadas es incluir futbolistas que no entran en los planes del cuerpo técnico como monedas de cambio, acompañados de una compensación económica menor a la solicitada inicialmente por los Rayos.

Desde el entorno de Necaxa, la propuesta ha sido recibida con cautela. La directiva hidrocálida se encuentra en etapa de valoración, analizando tanto el perfil de los jugadores ofrecidos como el impacto financiero y deportivo que tendría aceptar un intercambio parcial en lugar de una venta directa.

Mazatlan FC v Necaxa - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

Sin embargo, la postura de Necaxa se mantiene firme en un punto clave. El club sigue prefiriendo un traspaso total, sin trueques, que le permita ingresar una cantidad importante de efectivo. Para los Rayos, Palavecino es un activo estratégico y su salida solo se contempla bajo condiciones plenamente favorables.

Mientras América intenta avanzar con negociaciones indirectas, Cruz Azul continúa en el panorama por el mediocampista argentino. No obstante, el conjunto cementero se ha mostrado cauto, sin realizar movimientos agresivos ni ofertas formales que aceleren el proceso en esta etapa del mercado.

Esa calma de Cruz Azul le ha permitido, hasta ahora, mantenerse ligeramente a la cabeza en la carrera por Palavecino. En Necaxa valoran la seriedad del interés celeste, aunque también perciben que no existe prisa inmediata por cerrar la operación, lo que mantiene el escenario abierto.