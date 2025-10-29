América define sus dos primeras salidas para el mercado de invierno

Como se ha informado en este espacio, el semestre del América ha sido complejo. Los de la capital del país no han realizado su mejor fútbol en la era de André Jardine. Siendo el caso, hoy están en la cuarta posición y se espera que el cierre de torneo sea duro para los del nido de Coapa.

Siendo el caso, todo indica que una vez que termine la Liga MX en curso, dentro del América llegará una radical limpia de plantilla. Es un hecho que varios jugadores no están en su mejor estado de forma y todo indica que su tiempo dentro del club debe terminar, dos ellos, los chilenos dentro del plantel.

La más reciente información confirma que tanto Igor Lichnovsky como Víctor Dávila están en sus semanas finales como jugadores del América. Ambos jugadores han bajado su nivel de manera radical. Hoy mismo son suplentes y la realidad es que no reciben muchos minutos dentro del terreno de juego.

En el caso de Igor, el zaguero inició el curso en un rol estelar. Sin embargo, es claro que tras la lesión, el nivel del veterano se ha caído de forma dramática. Ahora mismo, el jugador está por debajo de Ramón Juárez, siendo así, en Coapa consideran que el chileno está ocupando una plaza de extranjero de forma innecesaria.

Sobre Dávila, simplemente no es del gusto del técnico. En su rol de centro delantero, sería la cuarta opción de Jardine si todos estuviesen sanos. Como extremo, Víctor sería la tercera opción por cualquiera de las dos bandas. Su fichaje fue un millonario error hasta el día de hoy.

América sabe que este par de bajas primero, libera masa salarial de forma importante. Segundo, abre plazas de no formado en México que pueden ser ocupadas para futuros fichajes en invierno.

