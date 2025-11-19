América enfría el mercado: descartan fichajes de renombre para el invierno

El Club América ha bajado la cortina a la expectativa de grandes fichajes para el mercado invernal. La directiva azulcrema ha decidido tomar el periodo con calma y sin apostar por adquisiciones mediáticas que no garanticen aporte inmediato al plantel.

Uno de los nombres ofrecidos fue Jonathan 'Cabecita' Rodríguez, pero en Coapa consideran que su ciclo terminó. Pese a su pasado exitoso, el club entiende que su rendimiento ya no justificaría una segunda etapa, por lo que la propuesta fue declinada.

Otro caso fue el de Julián Quiñones, también puesto sobre la mesa para un posible regreso. Sin embargo, su explosión goleadora en Arabia Saudita disparó su valor a niveles inalcanzables para la estructura económica del América, dejando la operación fuera de cualquier posibilidad.

Incluso sonó James Rodríguez, pero desde el club aseguran que jamás hubo un acercamiento. La directiva mantiene dudas sobre el colombiano, especialmente por su discreto y polémico paso con León, lo que hizo inviable considerarlo como refuerzo.

El que estuvo más cerca fue Miguel Ángel Borja, delantero de River Plate. Su nombre generó análisis interno, pero dos factores frenaron cualquier intento: su veteranía y la saturación de atacantes centro en la plantilla, lo que volvería su incorporación innecesaria.

Con este panorama, América ha dejado claro que el mercado se abordará con cautela. La intención no es sumar figuras por renombre, sino fichajes que garanticen calidad, funcionamiento y un impacto inmediato dentro del sistema.

La directiva apuesta por mantener la base del campeón y reforzar únicamente las zonas que lo necesiten. El mensaje es contundente: no habrá contrataciones espectaculares si no existen argumentos deportivos que lo justifiquen.

El mercado de invierno, entonces, no traerá regresos ni estrellas mediáticas al Nido. En Coapa priorizan el proyecto, la estabilidad y la construcción de un equipo competitivo antes que movimientos pensados para generar ruido externo.