América ganaría ventaja rumbo a cuartos de Concachampions tras empate de Inter Miami

El empate sin goles entre Inter Miami y Nashville en la ida de su serie de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf dejó un escenario interesante en el panorama del torneo. El resultado podría beneficiar directamente al América en caso de que ambos clubes logren avanzar a la siguiente ronda.

La posibilidad de un enfrentamiento entre las Águilas y el equipo de Lionel Messi en los cuartos de final comienza a tomar forma dentro del cuadro del torneo. Sin embargo, más allá del atractivo deportivo del posible cruce, también existe un elemento reglamentario que podría inclinar ciertas condiciones del enfrentamiento.

AMÉRICA SE BENEFICIARÍA DEL EMPATE DEL INTER MIAMI ANTE NASHVILLE



Si las Águilas y el equipo de Lionel Messi avanzan y se enfrentar en Cuartos de Final, el 0-0 de este día podría darle una 'ventaja' a las Águilas



Ojo al reglamento de la Concachampions:

El reglamento de la Concachampions establece que el orden de localía en las fases eliminatorias posteriores se define con base en el rendimiento obtenido por los equipos en la ronda previa. Esto incluye resultados, marcadores y desempeño en los partidos correspondientes a los octavos de final.

En ese contexto, el América parte con una ligera ventaja tras el resultado obtenido en su visita al Philadelphia Union. El conjunto azulcrema logró imponerse como visitante en el primer partido de la serie, una situación que fortalece su posición dentro de los criterios utilizados por el torneo.

Por su parte, Inter Miami dejó escapar la oportunidad de sumar una victoria fuera de casa al empatar 0-0 frente a Nashville. Aunque el resultado mantiene abierta la eliminatoria, el hecho de no haber ganado en condición de visitante puede tener implicaciones en el orden de los partidos de la siguiente ronda.

Si el América logra confirmar su clasificación en el encuentro de vuelta ante Philadelphia, su triunfo en territorio estadounidense podría resultar clave. Bajo los criterios establecidos por la competencia, ese resultado lo colocaría en una posición favorable frente a posibles rivales en los cuartos de final.

Nashville SC v Inter Miami CF - CONCACAF Champions Cup 2026 | Chris Carter/GettyImages

Esto significa que, en caso de avanzar ambos equipos, el conjunto mexicano tendría la posibilidad de disputar el partido decisivo como local. En torneos de eliminación directa, cerrar una serie en casa suele representar una ventaja estratégica importante.

Además, existe otro elemento que añade atractivo al escenario. De concretarse ese enfrentamiento, el partido de vuelta se disputaría en el Estadio Azteca, inmueble que recientemente ha sido reabierto y que vuelve a posicionarse como uno de los escenarios más emblemáticos del futbol en la región.

La posibilidad de un América contra Inter Miami en el histórico recinto capitalino no solo generaría expectativa deportiva, sino también un enorme interés mediático. La presencia de figuras internacionales y la relevancia del torneo convertirían el duelo en uno de los más llamativos de la competencia.

Por ahora, ambos equipos deberán concentrarse primero en resolver sus respectivas series de octavos de final. Solo entonces se podrá confirmar si este potencial enfrentamiento entre América y el club estadounidense termina convirtiéndose en uno de los duelos más esperados de la Concachampions.