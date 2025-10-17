América llegará muy tocado al Clásico en contra de Cruz Azul

Este fin de semana se jugará el que para muchos es el nuevo clásico nacional de la Liga MX. Cruz Azul recibirá al América en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Además de la parte del orgullo entre clubes, los tres puntos de este cotejo de la jornada 13 tienen una enorme valía.

El ganador podría casi que asegurarse estar dentro de los 4 primeros de la general al final del torneo. El equipo que sea derrota se puede meter en complicaciones sobre el cierre de la temporada regular. América tendrá que encarar este cruce de alta complejidad con un buen número de bajas dentro de la plantilla.

Son tres las ausencia confirmadas de los del nido de Coapa para enfrentar a los celestes. Los dos primeros, José Zúñiga e Isaías Violante, quienes han sufrido lesiones en los más recientes encuentro para las águilas. El primero en Liga MX en contra de Santos. El segundo en el amistoso en fecha FIFA ante Chivas.

Adicional, una vez más Henry Martín causará baja para el equipo de André Jardine. Si bien se esperó hasta el último momento posible, el veterano no se ha recuperado de su lesión. Martín está por llegar al año completo viviendo en medio de lesiones y su presencia en el plantel pierde peso.

De la misma forma hay dos jugadores que regresaron del parón de seleccionados entre algodones y están en duda. Primero Alejandro Zendejas, segundo, Ramón Juárez. A pesar de que no tuvieron minutos con Estados Unidos y México respectivamente, ambos presentan problemas musculares.

La disponibilidad de los últimos dos mencionados se ha de definir hasta la mañana del sábado. En caso de que ambos o alguno de ellos entre dentro de la lista de convocados, es muy posible que su rol primario sea el de suplente.

