América mueve ficha por su primer deseo del verano

Si bien han mejorado en duelos recientes, el presente del América no es el mejor. De momento, el cuadro de la capital del país no es ni de cerca contendiente para ganar el título de la Liga MX. Si esta presea no se concreta, está claro que llegará una revolución dentro de la plantilla, tanto en salidas como llegadas.

Tal es el caso que el área deportiva del América ya valora futuros fichajes para el mercado que se acerca. Dentro de las opciones locales, hay un mexicano de corta edad que gusta y mucho tanto a la gerencia como a la dirección técnica. Tan elevado es el interés que ya han hecho un primer sondeo.

🚨🦅 EXCL. América avanzó en búsqueda del fichaje por Denzell García.



->Tentó (nada formal aún) posibilidad de intercambio: cesión de Cervantes + $$

->Juárez contraofertó pidiendo a Cervantes + Alexis Gutiérrez

->Negociaciones en próx. semanas



DETALLES.https://t.co/oJToUArN8e — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) April 21, 2026

El jugador en cuestión es Denzell García. El mexicano es un lateral o carrilero por derecha de origen. Sin embargo, con el paso del tiempo ha desarrollado la capacidad de jugar en la media de contención de forma natural. Esa versatilidad es la que tiene a la directiva del América deseosa por su firma.

El primer ofrecimiento del América ha sido la cesión de Alan Cervantes por el lapso de un año. Además, un restante en dinero por los millones de dólares que se acuerden con el fin de obtener el cien por ciento de la carta del mexicano.

FC Juarez v Puebla - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Juárez abre la puerta a negociar. Sin embargo, no están conformes con los términos del América. El cuadro de la frontera norte del país prefiere un cambio total de piezas. Entregarán la carta de García a cambio de los derechos del mismo Cervantes y adicional, los de Alexis Gutiérrez.

Gestiones en curso. Por ahora ninguno de los dos avanzará hasta llegar al acuerdo. No al menos mientras el torneo esté en curso aún. América primero deberá informar a sus jugadores que son descartes y además, monedas de cambio.