América perderá a uno de sus pilares en el club en los próximos meses

El América perderá a uno de los elementos clave dentro de su cuerpo técnico tras confirmarse la salida de Paulo Víctor, quien ha sido uno de los colaboradores más cercanos de André Jardine durante el exitoso ciclo reciente del club azulcrema. El estratega brasileño emprenderá una nueva etapa profesional fuera de la institución.

Paulo Víctor se desempeñaba como primer auxiliar técnico de André Jardine y fue considerado un pilar importante dentro de la estructura de trabajo que permitió al América consolidar uno de los proyectos más dominantes en la historia reciente del futbol mexicano, etapa que estuvo marcada por un histórico tricampeonato.

¡COMPLETAMENTE OFICIAL! 🚨🦅



André Jardine ha perdido a su hombre de confianza en el banquillo 'azulcrema', pues Paulo Víctor ya fue anunciado como nuevo DT de la Selección de Brasil Sub 20



¡Sensible baja para el América!



Más detalles acá: https://t.co/Uac2deUtKD pic.twitter.com/sNjljY1HO9 — MedioTiempo (@mediotiempo) March 4, 2026

La salida del entrenador brasileño se produce tras recibir una oportunidad relevante dentro del futbol de su país. Paulo Víctor fue anunciado como el nuevo director técnico de la selección de Brasil Sub-20, un proyecto que representa uno de los pasos más importantes dentro del desarrollo de talento joven en el futbol sudamericano.

El nuevo cargo implica una responsabilidad considerable, pues el estratega tendrá la misión de conducir a una generación prometedora del futbol brasileño durante el proceso rumbo a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles. La federación brasileña confía en su capacidad para consolidar un equipo competitivo en ese ciclo.

Dentro del proyecto deportivo, el principal objetivo trazado para Paulo Víctor será pelear por la medalla de oro olímpica. Brasil ha sido una potencia en las competencias juveniles internacionales durante los últimos años y buscará mantener ese estatus con una nueva camada de futbolistas.

America v Pachuca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La designación también representa un reconocimiento al trabajo que el técnico brasileño realizó en México. Durante su estancia en el América, el entrenador participó activamente en el diseño táctico, la preparación estratégica y el análisis de rivales, elementos que ayudaron a consolidar la identidad competitiva del equipo.

Su vínculo profesional con André Jardine fue particularmente relevante. Ambos formaron una dupla de trabajo que ya había demostrado resultados en procesos anteriores dentro del futbol brasileño, lo que facilitó su adaptación al entorno del América y permitió construir un modelo de trabajo sólido.

A pesar de la confirmación de su nuevo puesto, Paulo Víctor permanecerá todavía durante un tiempo dentro de la estructura azulcrema. El técnico brasileño concluirá su etapa en el club una vez que finalice la participación del América en el actual torneo de la Liga MX.