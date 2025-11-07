América perfila la limpia de plantel de cara al invierno

Si bien el torneo de Liga MX del América no ha sido malo, a tal grado que incluso pueden ser líderes, no se puede negar que el equipo sí presenta una baja de nivel. De la era André Jardine, este semestre los de la capital del país han mostrado el peor juego colectivo desde que el entrenador está a cargo.

El área deportiva lo entiende y siendo el caso, alistan el remedio. El club considera que una vía para mejorar lo colectivo es apuntalar en lo individual. Por ende, se espera que los del nido de Coapa apunten a fichajes de gran calibre este invierno. Para ello, el equipo deberá tener salidas, dos de ellas ya definidas.

De acuerdo con el reporte de Azteca Deportes, dos de los extranjeros que forman parte del América tienen las horas contadas. Los jugadores en cuestión son Igor Lichnovsky y Víctor Dávila, los chilenos de la plantilla cuyo aporte dentro del terreno de juego este semestre ha sido nulo.

TOPSHOT-FBL-MEX-AMERICA-LEON | RODRIGO OROPEZA/GettyImages

En el caso de Igor, si bien ha iniciado el semestre siendo titular, con el paso del tiempo perdió sitio. Entre su baja de juego y el crecimiento directo de Ramón Juárez, el zaguero se ha convertido en un suplente de escasos minutos, por lo que, parece que su plaza de no formado en México está siendo mal utilizada.

Sobre Dávila, no es un jugador del gusto de Jardine. Si bien el chileno puede rendir como extremo, media punta o delantero centro, en las tres zonas del campo para el técnico Víctor es la última pieza dentro de sus planes.

América tiene a los dos hombres en lista de bajas, sin embargo, conseguir las mismas será complejo. Ambos jugadores viven una vida cómoda en la capital del país y gozan de sueldos superlativos, por lo que, seguramente opondrán resistencia.

