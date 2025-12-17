América perfila la llegada del próximo '10' del club

Sebastián Córdova volvió a aparecer en el radar del América luego de que su representante ofreciera al futbolista al club. El mediocampista mexicano, actualmente sin equipo tras su salida de Tigres, vería con buenos ojos una revancha deportiva en Coapa, donde su primera etapa dejó sensaciones encontradas.

El interés del jugador existe y no está oculto. Córdova considera que tiene una cuenta pendiente con las 'Águilas' y que un regreso podría permitirle relanzar su carrera en un entorno que conoce bien. Sin embargo, la posibilidad real de concretar su retorno luce hoy distante por factores externos.

🚨💥Gente, ¡El representante de Sebastián Córdova, ofreció al jugador al América!🦅🟡



- Es buena oportunidad para el mexicano, en calidad de libre, sin embargo pertenece a PromoFut, contrario a PitzGroup.🇲🇽😬



Por lo que se perfila, Jesús ‘Canelo’ Angulo, a ser el nuevo fichaje… pic.twitter.com/sp4f5mq3c1 — Diego ‘Flaco’ Sandoval (@flacosandoval_) December 16, 2025

Uno de los principales obstáculos radica en la representación del futbolista. Córdova pertenece a la agencia PromoFut, firma que mantiene una relación limitada con la directiva del América. Esta situación complica cualquier negociación, incluso tratándose de un jugador en condición de agente libre.

En Coapa, si bien el nombre fue escuchado y analizado, no genera consenso absoluto dentro del área deportiva. El club valora perfiles específicos para reforzar su plantel y, aunque el talento de Córdova no está en duda, el contexto institucional y de representación pesa al momento de avanzar.

Chivas v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Este escenario ha provocado que América comience a mirar con mayor fuerza otras alternativas para reforzar su medio campo ofensivo. Ahí aparece el nombre de Jesús Ricardo Angulo, futbolista que gusta por su versatilidad, regularidad y capacidad para adaptarse a distintos roles dentro del esquema.

Angulo, a diferencia de Córdova, es representado por PitzGroup, una agencia con fuerte presencia en el América y con varios jugadores actualmente dentro del plantel azulcrema. Este factor facilita el diálogo y coloca su posible fichaje en una posición más favorable dentro de la planeación deportiva.

La directiva del América entiende que el mercado exige movimientos precisos, especialmente tras consolidarse como vigente bicampeón de la Liga MX. El objetivo es reforzar sin romper equilibrios internos, apostando por futbolistas que se integren rápido y comprendan la exigencia inmediata de competir por títulos.