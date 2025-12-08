América pone en la mesa dos opciones mexicanas para reforzar la zaga

El Club América ya trabaja en la planificación del mercado de invierno y ha comenzado a perfilar los refuerzos que buscará para apuntalar su defensa. La directiva analiza posibles salidas en la zaga y ha puesto la mira en dos futbolistas mexicanos que encajan en el proyecto de André Jardine.

El primero de ellos es Brian García, lateral derecho del Pachuca. El ‘guamerucito’ ha destacado por su regularidad y proyección ofensiva, cualidades que lo colocan como una opción ideal para competir o incluso reemplazar a Kevin Álvarez, cuyo futuro sigue generando dudas dentro del club.

García es visto como un perfil que encaja en la idea de intensidad y versatilidad que demanda Jardine. Sin embargo, su llegada no será sencilla, ya que Pachuca no lo ha colocado en el mercado, aunque existe la percepción de que podría considerar una venta si llega la oferta adecuada.

El otro nombre en la lista americanista es el de Víctor ‘toro’ Guzmán, central de Monterrey. El defensor regiomontano es uno de los favoritos del técnico brasileño, quien lo considera un posible sustituto natural para Igor Lichnovsky, jugador que no entra en los planes del club para el próximo semestre.

Guzmán se ha consolidado como uno de los centrales más solventes de la Liga MX, lo que hace su fichaje atractivo pero también costoso. Monterrey no tiene intención de desprenderse de él, aunque existe una ventana de negociación en caso de una oferta significativa.

Por ahora, en Coapa únicamente hay interés y análisis interno. No se han realizado acercamientos formales con ninguno de los dos clubes, pero la directiva azulcrema ya perfila los movimientos que podría intentar en las próximas semanas.

América quiere reconstruir su estructura defensiva y ambos jugadores representan el tipo de piezas que Jardine desea para elevar la competitividad del equipo. El mercado invernal será clave para definir el alcance real de estas operaciones, aunque desde ya se vislumbra que el club buscará mexicanos de alto nivel para reforzarse.