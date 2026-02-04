El Club América activó su red de Inteligencia Deportiva en Europa con una misión clara: encontrar un mediocampista que pueda ocupar el vacío que dejó Álvaro Fidalgo. En ese contexto, un nombre joven y de proyección emergió con fuerza en los informes internos del club azulcrema.

Se trata de Peio Canales, español de apenas 21 años, mediocampista de corte ofensivo y con una lectura de juego que encaja en el molde que América busca. El club ya realizó sondeos formales con el entorno del jugador para conocer condiciones, escenario contractual y disposición a un posible movimiento.

🚨🦅 Peio Canales, una de las opciones que ha sugerido Inteligencia Deportiva para suplir ha Fidalgo.



¿El problema? Figura en Racing Club, equipo que apunta a subir a La Liga. Está cedido por Athletic Club.



Las "Águilas" se encuentran en Europa buscando a su "próximo Fidalgo". pic.twitter.com/PgyKubAasG — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) February 3, 2026

Desde Europa, la información apunta a que Canales es una de las piezas más determinantes del Racing Club de Ferrol, institución que atraviesa un gran momento deportivo y que “vuela” rumbo a la pelea por el ascenso. Su influencia en el juego, regularidad y liderazgo lo colocan como el mejor futbolista del plantel.

El problema para América es estructural y no menor. Canales se encuentra cedido, pero su carta pertenece al Athletic Club, entidad que históricamente protege a sus talentos formados en casa. Cualquier negociación exige múltiples voluntades y un contexto que, hoy, luce cuesta arriba.

La complejidad del movimiento quedó reflejada en los reportes que circulan desde España. “Peio Canales, una de las opciones que ha sugerido Inteligencia Deportiva para suplir a Fidalgo”, se lee en el seguimiento del caso, subrayando que el interés existe, pero que las condiciones actuales no favorecen un desenlace inmediato.

Real Racing Club de Santander v CD Leganes - LaLiga Hypermotion | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

América valora especialmente el perfil del ibérico: joven, técnico, con capacidad para recibir entre líneas y para acelerar el juego en campo rival. Es un futbolista que se asemeja al impacto que tuvo Fidalgo en su llegada, tanto por edad como por adaptación a un fútbol de posesión y ritmo alto.

Sin embargo, la realidad impone límites. Racing no tiene incentivos para desprenderse de su figura en plena carrera por el ascenso, mientras que Athletic Club mantiene control total sobre el futuro del jugador. En Coapa reconocen que, pese a gustar, las opciones reales de concretar el fichaje son mínimas.

Así, el nombre de Peio Canales funciona más como referencia de perfil que como una negociación avanzada. América seguirá explorando el mercado europeo en busca de su próximo mediocampista creativo, consciente de que reemplazar a Fidalgo no será sencillo y que, en este caso, el “nuevo Fidalgo” parece, por ahora, inalcanzable.

