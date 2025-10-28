América reactiva su interés en el fichaje de Guido Rodríguez

Si bien el equipo llegará al cierre del torneo con opciones de incluso ser líderes de la Liga MX, el semestre del América ha sido complejo. Los de la capital del país han conseguido la suma de puntos, sin embargo, no se puede negar que la calidad deportiva en el juego de los de André Jardine ha ido a la baja.

Siendo el caso, está claro que este mercado de invierno, los de la capital del país bien podrían apelar a una renovación de plantel. Es evidente que varios nombres dentro de la plantilla vienen a la baja. Sus salidas, abriría la puerta a posibles fichajes de nivel, uno de ellos un vigente campeón del mundo.

De acuerdo con el reporte de Azteca Deportes, el área deportiva del América ha reactivado su interés en el posible fichaje de Guido Rodríguez. El medio de contención gusta y mucho dentro del nido de Coapa, pues es una zona de la cancha donde el club ha sufrido a lo largo del semestre en curso.

Jardine requiere a toda costa un '5' natural de máximo nivel. De hecho, el club buscó en el pasado mercado de verano la opción de sumar a Rodríguez. El movimiento no se ha cerrado debido a las elevadas cifras tanto en precio como en sueldo y se volvió imposible una vez que el West Ham United perdió a Edson Álvarez y decidió retener a Guido.

Para este mercado de invierno, el escenario cambia. El club de Londres está en el fondo de la Premier League y requieren de fichajes. Para ello, analizan algunas bajas de emergencia y el nombre de Guido está en el limbo.

Por ahora no hay acercamientos formales. Sólo se entiende que el América considera que el invierno se abre la puerta para el regreso del jugador al club.