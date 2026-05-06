América responde al supuesto interés de la Roma por Israel Reyes

En días recientes ha existido mucho ruido con respecto del futuro de Israel Reyes dentro del América. El mexicano es de lo poco rescatable del cuadro del nido de Coapa en el semestre en curso. A pesar de ello, hay muchas opciones de que se concrete su salida del club este mismo verano.

En todo caso y a diferencia de otros jugadores, el movimiento será más un premio que un castigo. Se entiende que el crecimiento de Israel le da para medirse en un reto superior luego de la Copa del Mundo con selección mexicana. El mismo sería en Europa, donde se ha afirmado que tiene destino Italia.

SANTIAGO BAÑOS HABLÓ SOBRE EL FUTURO DE ISRAEL REYES 🗣️



El directivo del Club América dejó en claro que no existe un acuerdo concreto para que Israel Reyes se una a la Serie Ahttps://t.co/wuh95h6w4L pic.twitter.com/R4jEXQUpXm — MedioTiempo (@mediotiempo) May 5, 2026

Santiago Baños, presidente deportivo del América afirma que al día de hoy dentro de las oficinas del club no hay ningún tipo de oferta formal por el posible traspaso del zaguero nacional.

He visto a gente aquí afuera diciendo que ya estábamos esperando la confirmación de la propuesta. Hasta el día de hoy este club (Roma) no ha habido una sola propuesta por Israel Reyes ni del medio loca ni del extranjero. Santiago Baños

America v Nashville SC - CONCACAF Champions Cup 2026 | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El directivo añadió que si bien dentro del nido de Coapa estarían felices de promover el salto de calidad del jugador, de momento, no es un escenario abierto.

Más allá de la declaraciones de Baños, se entiende que el futuro en Europa de Israel no queda descartado. La información surgida sobre su posible traspaso a la Roma asevera que el movimiento de momento está en etapa de negociación entre el club de la Serie A y el futbolista nacional.

Siendo el caso, es normal que no haya nada en la mesa del América. Seguramente lo segundo podrá suceder una vez que Reyes consiga un acuerdo total en cuanto a su contrato personal con el club de la capital de Italia.