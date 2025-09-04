América se encuentra en vías de blindar a Álvaro Fidalgo

En su llegada al América, Álvaro Fidalgo fue señalado como un fichaje muy por debajo del nivel de exigencia del club. El creador de juego llegaba desde la segunda división de España luego de un paso formativo por el Real Madrid donde no pudo llegar a algo más que un debut.

Sus inicios en la Liga MX fueron duros, el jugador no rendía. Sin embargo, con el paso del tiempo y sobre todo, desde la llegada de André Jardine al América, el ibérico encontró su mejor versión deportiva. Hoy no hay forma de imaginar al equipo sin Fidalgo, motivo por el cual la gerencia busca su blindaje.

Desde mayo de este mismo 2025, Rodrigo Torres de TVC Deportes establecía que América tenía como prioridad la renovación de Álvaro Fidalgo. Sin embargo, desde entonces no han existido actualizaciones al respecto.



Los últimos reportes afirma que la directiva del América acelerará gestiones con el entorno de Fidalgo para la firma de la renovación de contrato. El mismo tiene menos de un año de vigencia y la gerencia de los de la capital del país trabajan en frenar cualquier opción de salida.

El vinculo entre Fidalgo y América llega a su fin el 31 de junio de 2026. Es decir, a partir del primero de enero del próximo año, Álvaro podrá negociar en calidad de agente libre su futuro con cualquier club en el planeta. Siendo el caso, en Coapa quieren que el creador de juego firme la extensión antes de que termine el 2025.

La relación entre ambas partes es cercana. Por ello en Coapa están seguros de que el español se mantendrá dentro del equipo, sin embargo, prefieren evitar tentaciones de mercado.

