América se plantea fichar refuerzos en ataque de cara al próximo mercado de verano

El Club América ya trabaja en la planificación deportiva para el próximo mercado de fichajes y uno de los puntos que más atención ha recibido dentro de la directiva es la delantera. Las "Águilas" consideran necesario reforzar esa zona del campo ante las complicaciones que han surgido durante la temporada.

El escenario ofensivo del equipo ha cambiado considerablemente en los últimos meses. La salida de Rodrigo Aguirre dejó un hueco importante en la rotación ofensiva, mientras que distintos factores deportivos y físicos han provocado que el club evalúe con mayor detenimiento la necesidad de incorporar un nuevo centro delantero.

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América tiene problemas en la delantera, los reportes apuntan a que Raúl Jiménez podría quedarse en Europa y no tendrían su gran fichaje.



⚽️ Además, Dávila está lesionado para largo, Henry Martín no termina por estar sano y Raúl Zúñiga como Patricio Salas no… pic.twitter.com/msT8mJRDJ0 — Futbol Total (@futboltotal) March 12, 2026

A esto se suma la situación médica de algunos jugadores clave en el plantel. Víctor Dávila se encuentra atravesando un periodo de recuperación por lesión que lo mantendrá fuera de actividad durante un tiempo prolongado, mientras que Henry Martín ha tenido dificultades para mantenerse plenamente disponible en varios momentos de la campaña.

La falta de continuidad en la posición ha obligado al cuerpo técnico a buscar alternativas dentro de la plantilla. Sin embargo, los rendimientos de algunos atacantes no han terminado por convencer plenamente. Jugadores como José Zúñiga o Patricio Salas no han logrado establecer números ofensivos que respalden una consolidación dentro del esquema.

Ante ese panorama, en Coapa ya se analizan posibles opciones para reforzar el ataque durante el verano. De acuerdo con distintos reportes, existen al menos tres nombres que han comenzado a aparecer en las evaluaciones internas del club como posibles candidatos para sumarse al proyecto deportivo.

Uno de los futbolistas que ha surgido con fuerza es Joao Pedro, actual delantero del Atlético de San Luis. El atacante atraviesa un momento destacado en la Liga MX, donde ha conseguido posicionarse como campeón de goleo y mantenerse como uno de los líderes en la tabla de anotadores del torneo.

FBL-MEX-AMERICA-SAN LUIS | RODRIGO OROPEZA/GettyImages

No obstante, su perfil también genera ciertas interrogantes dentro del análisis deportivo. Con 34 años de edad, algunos sectores dentro del club consideran necesario evaluar cuidadosamente si su incorporación encajaría dentro de un proyecto que también busca mantener una estructura competitiva a largo plazo.

Otro nombre que ha despertado interés es el de Emiliano Gómez. El futbolista gusta dentro de la estructura deportiva del América por su capacidad para asociarse y su movilidad ofensiva. Sin embargo, su perfil corresponde más a un mediapunta que a un centro delantero tradicional.

Finalmente, también se encuentra en la lista el nombre de Leonardo Campana. El atacante ecuatoriano vive un momento destacado en la Major League Soccer tras su salida del Inter Miami, donde ahora defiende los colores del New England Revolution con un rendimiento ofensivo que ha llamado la atención.

Por ahora, el club continúa analizando las distintas alternativas disponibles en el mercado. La decisión final dependerá de múltiples factores deportivos, económicos y estratégicos que definirán qué perfil se adapta mejor a las necesidades ofensivas del América para la próxima temporada.

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