América se queda casi sin opciones de cerrar uno de sus fichajes más deseados

El Club América comienza a perder terreno en lo que durante semanas fue considerado su fichaje soñado. La directiva azulcrema observa cómo el mercado se mueve con rapidez alrededor de Emiliano Gómez, un delantero que encajaba en el perfil ofensivo buscado, pero cuya operación empieza a alejarse de Coapa.

Emiliano Gómez es actualmente titular indiscutido con el Puebla, condición que elevó su valor deportivo y económico en el mercado. Su rendimiento constante lo convirtió en uno de los atacantes más atractivos de la Liga MX, despertando interés no solo local, sino también internacional, especialmente desde el fútbol sudamericano.

MÁS COMPETENCIA PARA EL AVE 😱🔥



Luego de que volviera a salir la información de una posible reactivación del interés de América por Emiliano Gómez, parece que también le salió competencia al ave.



🇧🇷 Y es que desde Brasil también vienen por Emi Gómez. La información ha surgido… pic.twitter.com/2niXVqxWjz — Futbol Total (@futboltotal) February 5, 2026

El mercado de Gómez se encuentra completamente abierto y Brasil aparece como el destino con mayor fuerza. Dos clubes de peso histórico, Santos y Fluminense, han manifestado interés real en el atacante, entendiendo que su perfil encaja en proyectos que buscan impacto inmediato y capacidad goleadora en competencias locales e internacionales.

Uno de los factores clave que inclina la balanza es el aspecto económico. Puebla ha tasado la salida de Emiliano Gómez en una cifra cercana a los cinco millones de dólares, monto que representa un obstáculo importante para varios clubes mexicanos, pero no así para instituciones brasileñas con mayor margen financiero.

Santos y Fluminense cuentan con la capacidad económica para cubrir la cifra solicitada sin mayores complicaciones. Ambos clubes están acostumbrados a realizar inversiones de ese calibre y consideran que el precio está alineado con el presente y la proyección del futbolista, lo que fortalece su posición en la negociación.

Atlas v Puebla - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En contraste, América comienza a diluirse en la puja. Aunque el interés existió y fue real, el club azulcrema no parece dispuesto a entrar en una batalla económica que eleve el costo final de la operación. La directiva prioriza mantener equilibrio financiero y evaluar otras alternativas de mercado.

Además del precio, el contexto competitivo influye en la decisión. Para Gómez, la posibilidad de dar el salto al fútbol brasileño representa una vitrina internacional más amplia, con exposición constante en torneos continentales, un factor que pesa en la evaluación deportiva y profesional del atacante.

Con este panorama, todo indica que América no continuará en la disputa por Emiliano Gómez. El fichaje que ilusionó a la afición parece encaminarse fuera de la Liga MX, mientras en Coapa se replantean objetivos y se analiza un nuevo rumbo para reforzar el ataque de cara al resto del semestre.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX