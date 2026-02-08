Tarde pero seguro, el Club América no se detiene a la hora de salir a buscar fichajes para suplir las bajas que ha sufrido en este Clausura 2026 de la Liga MX y es así ya comenzó a sonar la posible incorporación de Gabriel Fuentes, jugador del Fluminense de Brasil, para portar la camiseta azulcrema este torneo.

La directiva americanista ha puesto sus ojos sobre el balompié brasileño, ya que también se ha especulado sobre la inminente llegada de Vinicius Lima, quien está cerca de cerrar su traspaso y se sumaría al ya incorporado Raphael Veiga, quien llegó procedente del Palmeiras de Brasil.

Acorde a información revelada por César Luis Merlo, ya solo faltan algunos detalles para cerrar el préstamo del colombiano por un año, mismo que tendría opción a compra como en el caso de Lima, quien también podría quedarse en la escuadra mexicana para el siguiente año natural.

🚨[EXCLUSIVO] El lateral colombiano Gabriel Fuentes está muy cerca de ser refuerzo del América 🇲🇽. Los detalles, aquí. ⬇️https://t.co/oYpJ6YSxnz pic.twitter.com/4Oho8yNzat — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 8, 2026

Si bien no se han dado a conocer mayores detalles sobre esta transacción, acorde a Transfermarkt el lateral derecho tiene un valor de 1.5 millones de dólares en el mercado, así que los de Coapa tendrán que pensar si quieren hacer valer esta cláusula para hacerse con los servicios definitivos de este jugador.

Fuentes ha hecho una trayectoria dentro del futbol sudamericano, y su proyección internacional llegó luego de sobresalir con el Junior de Barranquilla, equipo en el que se afianzó como titular y despertó interés más allá de las fronteras. Más adelante dio el salto a Europa con el Real Zaragoza, donde participó en 23 partidos y registró dos asistencias, acumulando experiencia y minutos clave para su crecimiento.

Después de este corto pero enriquecedor paso por el Viejo Continente, volvió a la que siempre fue su casa para más tarde desembarcar en el Flu, equipo con el que actualmente milita y con el que ha disputado 34 partidos, dado cinco asistencias y sumado más de 2400 minutos.