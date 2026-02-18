América suma otro problema más a un complicado semestre

América podría sumar un problema más a su ya irregular arranque de torneo. Además de los malos resultados, el conjunto azulcrema se ha quedado rezagado en el cumplimiento de la regla del menor, un requisito reglamentario que puede impactar directamente en la tabla al finalizar la fase regular.

Transcurrida ya una tercera parte del semestre, el porcentaje de minutos acumulados por futbolistas de 22 años o menos es bajo en comparación con lo proyectado. El margen de maniobra comienza a reducirse y obliga al cuerpo técnico a replantear su gestión de plantel en plena competencia.

La normativa de Liga MX establece que, quien no cumpla con la cantidad requerida de minutos para jugadores jóvenes, perderá tres puntos al cierre del torneo regular. En un campeonato tan apretado, esa sanción puede significar quedar fuera de liguilla directa o incluso comprometer la clasificación.

Hoy por hoy, América tendría que promediar cerca de 90 minutos por partido con futbolistas elegibles para equilibrar la balanza. La cifra no es menor y supone, en términos prácticos, dar continuidad sostenida a uno o incluso dos elementos juveniles en cada jornada.

El desafío para André Jardine no es únicamente reglamentario, sino también deportivo. El plantel no cuenta con un amplio abanico de talento juvenil consolidado como para otorgar un rol estelar sin afectar el funcionamiento colectivo. La apuesta requiere equilibrio entre obligación administrativa y rendimiento inmediato.

Si bien la cantera ha sido históricamente un bastión del club, en este semestre no abundan perfiles listos para asumir protagonismo constante. Algunos jóvenes han tenido minutos aislados, pero no han logrado establecerse como titulares indiscutibles dentro de la estructura competitiva.

El contexto agrava la situación. Con resultados irregulares en el arranque del campeonato, el margen para experimentar se reduce. Cada punto es vital y cualquier decisión que implique rotación debe evaluarse bajo la lupa del rendimiento inmediato y la presión del entorno.

El dilema es claro: cumplir la regla sin comprometer la estabilidad del equipo. Jardine deberá administrar cargas, confiar en perfiles sub-23 con mayor rodaje y quizá acelerar procesos formativos que originalmente estaban pensados a mediano plazo.

América no solo compite contra sus rivales en la cancha, también contra el reloj reglamentario. Si no ajusta pronto, la regla del menor podría convertirse en un lastre adicional en un torneo que ya presenta suficientes obstáculos deportivos.

