''América tiene prohibido perder'', la contundente declaración de Henry Martín previo al partido contra Rayados

El Club América ha de celebrar su 110 aniversario este fin de semana en el duelo en donde recibirán a Monterrey en el Estadio Banorte. Siendo el caso, los de la capital del país quieren festejar en gran en su casa y con su gente obteniendo un triunfo que a la vista de su capitán, Henry Martín, es una obligación.

Esta obligación ha sido comunicada por el dueño del club, Emilio Azcárraga, a la plantilla, así mismo lo confirmó el propio Henry.

🦅🚨 ¡EN EL AMÉRICA TIENEN PROHIBIDO PERDER ANTE RAYADOS!



¡Y no es una exageración! Henry Martín reveló en Claro Sports en W que la orden viene desde lo más alto del club: “Tenemos prohibido perder, el patrón lo ha dicho”. 😳💛💙

Las Águilas celebran su 110 aniversario y quieren… pic.twitter.com/p85XEC2sXJ — Claro Sports (@ClaroSports) October 9, 2026

Tenemos prohibido perder, el patrón lo ha dicho. Se transmite de la directiva, es un fin de semana para celebrar y glorificar al América. Queremos eso. Henry Martín

Sobre el siguiente duelo del América, mismo que será ante el Monterrey, Henry afirmó que buscará sacarse la espina del duelo más reciente entre ambos, mismo que fue en la Leagues Cup y que representó la eliminación de los de la capital del país.

Nos quedó esa espinita de que pudimos haberlo ganado, que estuvimos ahí. Sabemos lo que tenemos que hacer. El plantel está más completo. El equipo viene bien, motivado, de haber tenido participación con selección, y los que nos quedamos también tenemos la motivación de ganar este partido no solo por la celebración del 110 aniversario, sino que peleamos por el primer lugar. Henry Martín

Necaxa v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Para concluir, Henry externó su orgullo por ser parte del América, una institución que genera un doble polo entre amor y odia de parte de propios y extraños.

Mucha emoción, mucho orgullo de formar parte de esta historia, que el club de mis amores esté celebrando un año más de aniversario, de trayectoria, triunfos y logros. Todo lo que se ha escrito en estos años ha sido increíble y esperamos seguir sumando mucho más a esta historia tan grande que se ha convertido el Club América. Henry Martín

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