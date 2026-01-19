América toca fondo en el arranque del Clausura 2026 con una récord histórico negativo

El arranque de Club América en el Clausura 2026 ya quedó marcado como uno de los más negativos en la historia reciente de la institución. Tras tres jornadas disputadas, el equipo azulcrema no solo arrastra resultados adversos, sino que también expone cifras que refuerzan una sensación generalizada de alarma.

Nunca antes América había iniciado un torneo corto sin anotar un solo gol en sus tres primeros partidos. El dato, contundente por sí mismo, resume el momento ofensivo del equipo. Cero festejos, poca generación y una incapacidad evidente para transformar posesión y dominio territorial en oportunidades reales de peligro.

Luego de 3 partidos, América se coloca en el 15º puesto del Clausura 2026.



->ÚNICO equipo SIN anotar gol (0)

->3ª PEOR diferencia de goles (-2)

->Equipo con PEOR promedio de disparos a portería del Torneo (1.7)

->Equipo con PEOR conversión ofensiva (0 goles por 1 ocasión creada)… pic.twitter.com/rC3aacaq1Q — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) January 19, 2026

La fotografía estadística es aún más dura. América se ubica en el fondo de la tabla con apenas dos puntos, es el único equipo del torneo que no ha marcado gol, presenta la tercera peor diferencia de goles con menos dos y registra el peor promedio de disparos a portería del certamen, con apenas 1.7 por partido.

A ello se suma otro indicador preocupante: la peor conversión ofensiva del Clausura 2026. El equipo no ha logrado convertir ni una sola de las ocasiones claras generadas, un registro que refleja no solo falta de contundencia, sino también desconfianza, ansiedad y decisiones apresuradas en el último tercio del campo.

Lo más inquietante para el entorno americanista es que este escenario no parece un hecho aislado. En cuatro de los últimos cinco partidos oficiales, considerando el cierre del torneo anterior, América se fue sin anotar. La única excepción fue el duelo de vuelta ante Monterrey, un oasis que hoy parece lejano.

America v Atletico San Luis - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Desde lo futbolístico, las sensaciones son alarmantes. El equipo luce predecible, con circulación lenta, poca ruptura entre líneas y escasa sorpresa por las bandas. La presión tras pérdida ha sido irregular y el bloque ofensivo suele quedar desconectado, obligando a ataques largos que terminan diluyéndose.

En medio del ruido, André Jardine ha salido al frente. El técnico brasileño reconoce el momento, pero insiste en que el equipo encontrará un nuevo rostro a partir de la siguiente jornada. Desde el cuerpo técnico se habla de ajustes tácticos, mayor confianza y recuperación de piezas clave.

La gran pregunta flota en el ambiente: ¿América está en crisis? El contexto numérico y futbolístico invita al debate, aunque el margen de corrección aún existe. La jornada siguiente se perfila como un punto de inflexión obligatorio, donde las promesas deberán transformarse en respuestas dentro del campo.

