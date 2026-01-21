América toma medidas de emergencia para liberar una plaza de extranjero

El Club América avanza en una reconfiguración clave de su plantel con un objetivo claro: liberar una plaza de extranjero para concretar un refuerzo en el mediocampo. Tras varias negativas que alteraron la planificación original, la directiva ajustó el rumbo y comunicó internamente una decisión sensible que impacta el proyecto inmediato.

Durante semanas, el área deportiva exploró alternativas para abrir cupo sin comprometer la competitividad. Las negativas de Víctor Dávila a una salida precipitaron el cambio de objetivo y aceleraron los tiempos. Con el mercado encima, el club optó por una vía más pragmática para destrabar el movimiento.

En ese contexto, José Zúñiga aparece como el posible sacrificado. La determinación ya fue comunicada al delantero, quien por ahora no ha fijado una postura pública. América se muestra abierto a dos escenarios: una cesión que alivie la carga de extranjeros o un traspaso a la baja que facilite la operación.

La decisión no es menor. Zúñiga llegó apenas en el verano procedente de Tijuana, en calidad de campeón de goleo de la Liga MX. Su fichaje fue una apuesta fuerte, pensada para aportar presencia, potencia y gol en el frente ofensivo del equipo desde el primer día.

Sin embargo, la planificación deportiva rara vez es lineal. La urgencia por reforzar el mediocampo, sumada a la rigidez del reglamento, empujó a América a priorizar necesidades estructurales por encima de inversiones recientes. La lectura interna apunta a equilibrar funciones y perfiles antes que nombres.

Desde la directiva reconocen que el momento del jugador complica cualquier negociación ventajosa. Un traspaso a la baja no estaba en el guion original, pero se asume como costo operativo para ejecutar un plan mayor. La cesión, en cambio, permitiría proteger parte del valor del activo.

Zúñiga, por su parte, atraviesa horas de análisis. Recién aterrizado y con cartel vigente, evalúa opciones y tiempos. Su silencio no implica rechazo ni aceptación; más bien refleja la complejidad de un movimiento que depende de mercados, propuestas y garantías deportivas.

América, mientras tanto, acelera contactos para el mediocampista buscado, con especial atención en Brasil. La ventana es corta y la presión alta. El desenlace de la situación de Zúñiga marcará el ritmo final del mercado azulcrema y definirá el último gran movimiento del invierno.

