América vs Cruz Azul: previa, predicciones y alineaciones
La inactividad por la Fecha FIFA hizo que el Club de Fútbol Cruz Azul y el Club América se enfrenten este jueves 1 de octubre en el Snapdragon Stadium de San Diego, California para no perder ritmo en un amistoso.
Ambos viene de jugar en Clásico Joven hace dos semanas y un partidazo que fue triunfo para la Máquina, pero ahora será un duelo más tranquilo con ausencias por selecciones nacionales.
Pronóstico SI Fútbol
El Clásico Joven viene de llevarse a cabo en Liga MX hace un par de semanas y el conjunto celeste salió airoso 4-3, pero dejó ir una amplia ventaja y por poco las Águilas los empatan.
Sin embargo, en esta ocasión será un encuentro amistoso en la Unión Americana y ambos clubes contarán con varias ausencias debido a la Fecha FIFA y las revoluciones no serán las mismas, aún así vemos varios goles y quizá un empate.
América 2-2 Cruz Azul
¿A qué hora se juega el América vs Cruz Azul?
- Ciudad: San Diego
- Estadio: Snapdragon Stadium
- Fecha: jueves 1 de octubre
- Hora: 22:30 EE.UU. (Este), 20;30 MX
Historial de enfrentamientos directos entre el América vs Cruz Azul (últimos cinco enfrentamientos)
- América: 1
- Empate: 2
- Cruz Azul: 2
- Último partido entre ambos: 12/09/26 - Cruz Azul 4-3 América- Liga MX
Últimos 5 partidos
América
Cruz Azul
Necaxa América
Cruz Azul 3-3 Toluca
América 2-2 Chivas
Monterrey 1-0 Cruz Azul
Cruz Azul 4-3 América
Inter Miami 2-0 Cruz Azul
León 1-0 América
Cruz Azul 4-3 América 12/09/26
América 2-2 Monterrey
Cruz Azul 1-0 Santos 06/09/26
¿Cómo ver el América vs Cruz Azul por Televisión y Streaming online?
Países
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
TUDN
México
TUDN
Últimas noticias de América
La posible alineación de América (4-2-3-1): Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Emilio Lara, Cristian Borja; Erick Sánchez, Raphael Veiga; Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez, Alexis Gutiérrez; Henry Martín.
Últimas noticias de Cruz Azul
En un auténtica partidazo en la Jornada 10 del Apertura 2026 durante la Fecha FIFA, el conjunto celeste pudo rescatar el empate frente a los Diablos Rojos por 3-3 en casa.
A pesar de sus ausencias por sus jugadores convocados por selecciones nacionales, ambos clubes cuentan con plantillas muy buenas y bastas, por lo que ofrecieron un gran espectáculo.
La posible alineación de Cruz Azul (5-3-2): Andrés Gudiño; Alan Mozo, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco, Omar Campos; Agustín Palavecino; José Paradela, Carlos Rodríguez; Nicolás Ibáñez, Gabriel Fernández.
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Benjamín Guerra es redactor en SI Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.