América vs Cruz Azul: previa, predicciones y alineaciones

La inactividad por la Fecha FIFA hizo que el Club de Fútbol Cruz Azul y el Club América se enfrenten este jueves 1 de octubre en el Snapdragon Stadium de San Diego, California para no perder ritmo en un amistoso.

Ambos viene de jugar en Clásico Joven hace dos semanas y un partidazo que fue triunfo para la Máquina, pero ahora será un duelo más tranquilo con ausencias por selecciones nacionales.

Pronóstico SI Fútbol

El Clásico Joven viene de llevarse a cabo en Liga MX hace un par de semanas y el conjunto celeste salió airoso 4-3, pero dejó ir una amplia ventaja y por poco las Águilas los empatan.

Sin embargo, en esta ocasión será un encuentro amistoso en la Unión Americana y ambos clubes contarán con varias ausencias debido a la Fecha FIFA y las revoluciones no serán las mismas, aún así vemos varios goles y quizá un empate.

América 2-2 Cruz Azul

¿A qué hora se juega el América vs Cruz Azul?

Ciudad : San Diego

: San Diego Estadio : Snapdragon Stadium

: Snapdragon Stadium Fecha : jueves 1 de octubre

: jueves 1 de octubre Hora: 22:30 EE.UU. (Este), 20;30 MX

La sede será el Snapdragon de San Diego | Griffin C. Hooper/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el América vs Cruz Azul (últimos cinco enfrentamientos)

América : 1

: 1 Empate : 2

: 2 Cruz Azul: 2

Último partido entre ambos: 12/09/26 - Cruz Azul 4-3 América- Liga MX

Últimos 5 partidos

América Cruz Azul Necaxa América Cruz Azul 3-3 Toluca América 2-2 Chivas Monterrey 1-0 Cruz Azul Cruz Azul 4-3 América Inter Miami 2-0 Cruz Azul León 1-0 América Cruz Azul 4-3 América 12/09/26 América 2-2 Monterrey Cruz Azul 1-0 Santos 06/09/26

¿Cómo ver el América vs Cruz Azul por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de América

La posible alineación de América (4-2-3-1): Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Emilio Lara, Cristian Borja; Erick Sánchez, Raphael Veiga; Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez, Alexis Gutiérrez; Henry Martín.

Últimas noticias de Cruz Azul

Se termina el encuentro en el Estadio Banorte.



Dividimos puntos ante los Diablos con empate agónico de Gabriel Fernández. pic.twitter.com/Iu7FvrWv0w — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 27, 2026

En un auténtica partidazo en la Jornada 10 del Apertura 2026 durante la Fecha FIFA, el conjunto celeste pudo rescatar el empate frente a los Diablos Rojos por 3-3 en casa.

A pesar de sus ausencias por sus jugadores convocados por selecciones nacionales, ambos clubes cuentan con plantillas muy buenas y bastas, por lo que ofrecieron un gran espectáculo.

La posible alineación de Cruz Azul (5-3-2): Andrés Gudiño; Alan Mozo, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco, Omar Campos; Agustín Palavecino; José Paradela, Carlos Rodríguez; Nicolás Ibáñez, Gabriel Fernández.

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