América vs Monterrey: previa, predicciones y alineaciones

Se acabó la Fecha FIFA y el Club América regresa a la aactividad oficial frente al Club de Fútbol Monterrey en la correspondiente Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el 'Coloso de Santa Úrsula'.

Por lo tanto, les compartimos la información más relevante acerca de este cotejo que se disputará en casa de las Águilas.

Pronóstico SI Fútbol

En definitiva, el conjunto azulcrema es el favorito para este compromiso y es que sin duda alguna han mostrado un mejor rendimiento que el cuadro regiomontano y en su más reciente enfrentamiento los vencieron.

De esa manera, vamos con el triunfo del Ave por al menos una anotación siendo locales sin mayores inconvenientes.

América 2-0 Monterrey

¿A qué hora se juega el América vs Monterrey?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Banorte

: Banorte Fecha : sábado 10 de octubre

: sábado 10 de octubre Hora: 23:00 EE.UU. (Este), 21:00 MX

La sede del juego será el Estadio Banorte | Hector Vivas/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el América vs Monterrey (últimos cinco enfrentamientos)

América : 2

: 2 Empate : 1

: 1 Monterrey: 2

Último partido entre ambos: 02/09/26 - América 2-2 Monterrey - Leagues Cup 2026

Últimos 5 partidos

América Monterrey Necaxa 2-4 América Atlante 4-2 Monterrey América 2-2 Chivas Rayados 1-0 Cruz Azul Cruz Azul 4-3 América Rayados 0-0 Tigres León 1-0 América Toluca 2-0 Rayados América 2-2 Monterrey América 2-2 Rayados

¿Cómo ver el América vs Monterrey por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision y ViX México ViX y Canal 5

Últimas noticias de América

Con un par de goles de Ángel Sepúlveda, Chivas sepultó al América en el amistoso en Estados Unidos donde Gabriel Milito ahora sí controló el segundo tiempo con el marcador a su favor.

A comparación del Clásico en el Apertura 2026, el técnico argentino controló el resultado y mantuvo al cuadro de las Águilas, donde Guillermo Almada no pudo descrifarar el juego de Milito.

La posible alineación de América (4-2-3-1): Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja; Erick Sánchez, Raphael Veiga; Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez, Brian Rodríguez; Henry Martín.

Últimas noticias de Monterrey

90' ⏱️ | Monterrey 2-1 Toluca |



¡Final del partido! Los Rayados remontan el partido en Houston. 👊🏻🔥@CervezaTecate pic.twitter.com/KE8NfSs8ws — Rayados (@Rayados) October 4, 2026

Los Rayados de Monterrey vencieron 2-1 al Toluca en partido amistoso disputado en el Shell Energy Stadium, de Houston, Texas, durante la Fecha FIFA.

La Pandilla inició el partido buscando la portería rival. Toluca anotó primero de la mano de Paulinho, pero el Monterrey le dio la vuelta al marcador en la recta final con goles de Rossi y Cuypers.

La posible alineación de Monterrey (4-2-3-1): Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Carlos Salcedo, Daniel Aceves, Gerardo Arteaga; Óliver Torres, Fidel Ambriz; Luca Orellano, César Garza, Jesús Corona; Hugo Cuypers.

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