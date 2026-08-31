América vs Monterrey: previa, predicciones y alineaciones

Uno de los encuentros de semifinales de la Leagues Cup 2026 será entre el Club América y el Club de Fútbol Monterrey en campo neutral desde Carson, California, en donde el vencedor avanzará la gran final con el ganador de los Diablos Rojos y Esmeraldas.

A continuación, los dejamos con la información más importante sobre este cotejo que será muy combativo entre dos equipos que se han topado mucho en rondas finales en años recientes.

Pronóstico SI Fútbol

Este duelo será muy entretenido y seguramente dará mucho de que hablar, pues son dos equipos que se han cruzado mucho últimamente sobre todo en rondas KO, por lo que ninguno querrá perder y darán el todo por el avance a la final.

Sin embargo, dado el nivel de las Águilas vemos con mayores posibilidades de que puedan seguir en el torneo y competir por el trofeo.

América 2-1 Monterrey

¿A qué hora se juega el América vs Monterrey?

Ciudad : Carson

: Carson Estadio : Dignity Health Sports Park

: Dignity Health Sports Park Fecha : miércoles 2 de septiembre

: miércoles 2 de septiembre Hora: 23:30 EE.UU. (Este), 21;30 MX

La sede será el Dignity Health Sports Park | Luiza Moraes - Leagues Cup/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el América vs Monterrey (últimos cinco enfrentamientos)

América : 2

: 2 Empate : 1

: 1 Monterrey: 2

Último partido entre ambos: 07/02/26 - América 1-0 Monterrey - Liga MX

Últimos 5 partidos

América Monterrey América 2-0 Puebla 29/08/26 Monterrey Atlético de San Luis 30/08/26 América 2-0 Columbus Crew 26/08/26 Monterrey 2-1 Chicago Fire 25/08/26 Juárez 1-2 América 21/08/26 León 2-0 Monterrey 22/08/26 América 3-0 Atlético de San Luis 16/08/26 Monterrey 6-1 Juárez 15/08/26 América 1 (5-6) 1 Austin 12/08/26 Monterrey 2-1 Nashville 12/08/26

¿Cómo ver el América vs Monterrey por Televisión y Streaming online?

Psíses Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Apple TV México Apple TV

Últimas noticias de América

🚨[EXCLUSIVO] América cede a Patricio Salas al Famalicao de Portugal.

*️⃣La Águilas lo ceden a préstamo por un año y con opción de compra para que pueda sumar minutos y experiencia en Europa. ⬇️https://t.co/0dUThShjcA pic.twitter.com/3YPLXVBsLG — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 30, 2026

De acuerdo con la información del periodista César Luis Merlo, el joven delantero mexicano Patricio Salas continuará su carrera en Portugal, donde se incorporará al FC Famalicão en calidad de préstamo por un año.

Salas, formado en las fuerzas básicas azulcremas, da el salto al fútbol europeo en busca de minutos, experiencia y crecimiento.

La posible alineación de América (4-2-3-1): Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Erick Sánchez, Alan Cervantes; Isaías Violante, Raphael Veiga, Brian Rodríguez; Henry Martín.

Últimas noticias de Monterrey

Después de que se definieron los equipos que disputarán la semifinal de la Leagues Cup 2026, los Rayados han asegurado matemáticamente su boleto para la próxima edición de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

La Leagues Cup 2026 otorga tres lugares directos al torneo continental a través del campeón, subcampeón y tercer lugar. Con el panorama actual del cuadro de semifinalistas (América, Toluca, León y Monterrey), la combinación de resultados garantiza la presencia de los Rayados en la máxima cita de la confederación.

La posible alineación de Monterrey (4-2-3-1): Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga; Óliver Torres, Orbelín Pineda; Diego Rossi, Jesús Corona, Lucas Ocampos; Hugo Cuypers.

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