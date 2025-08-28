América vs Pachuca: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para la jornada 7 de la Liga MX
Con un Club América que viene a la alza y un Pachuca que ha comenzado a trastabillar, la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX se engalanará con un partido de poder a poder entre dos de los clubes con mejore presente del balompié mexicano. Dicho encuentro tendrá cita en el Estadio Ciudad de los Deportes este 30 de agosto en punto de las 21:00 horas del Centro de México.
La escuadra comandada por André Jardine llega invicta a este encuentro en seis partidos disputados, en los cuales tiene un historial de cuatro triunfos por dos empates, mientras que los Tuzos están en cuarta plaza también con cuatro victorias, pero con un empate y una derrota a manos de Xolos hace dos fechas.
Pese a pintar para ser un duelo muy parejo por la actualidad de ambas instituciones, el 4 de marzo del 2023 en la Jornada 10 del Clausura de ese mismo año, fue la última ocasión que los hidalguenses sacaron tres puntos en Ciudad de México, a partir de ahí se han dado tres derrotas y dos empates en su contra.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el América vs Pachuca?
- Ciudad: Ciudad de México
- Estadio: Ciudad de los Deportes
- Fecha: 30 de agosto
- Horario: 23:00hs (Costa Este de Estados Unidos) y 21:00hs (México)
¿Dónde se podrá ver el América vs Pachuca en TV y streaming online?
México: Canal 5 y TUDN
Estados Unidos: TUDN USA y Univisión
Streaming: Vix Premium, TUDN.com y Univisión Now
Últimos 5 partidos de América
Rival
Resultado
Competición
Atlas
2-4 D
Liga MX
Tigres
1-3 V
Liga MX
Querétaro
1-0 V
Liga MX
Portland
1-1 (5-3 p) V
Leagues Cup
Minnesota
3-3 (8-7 p) V
Leagues Cup
Últimos 5 partidos de Pachuca
Rival
Resultado
Competición
León
1-1 E
Liga MX
LA Galaxy
2-1 D
Leagues Cup
Xolos
0-2 D
Liga MX
Atlas
0-3 V
Liga MX
Houston Dynamo
1-2 V
Leagues Cup
Últimas noticias de América
En los primeros días de la semana y posterior a su triunfo contra el Atlas, comenzó a sonar el nombre de Guido Rodríguez para volver al Nido de Coapa, pero de acuerdo a la cadena ESPN y al corresponsal León Lecanda, esto no estaría ni cerca de concretarse por diversas razones, entre las cuales está el salario del futbolista, los nulos cupos que tiene la institución y el poco margen de maniobra en cuanto a tiempo.
Posibles alineaciones de Cruz Azul vs Toluca
América: Luis Malagón; Dagoberto Espinoza, Sebastian Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja; Israel Reyes, Alejandro Zendejas, Erick Sánchez, Álvaro Fidalgo, Allan Saint Maximin; Rodrigo Aguirre.
Pachuca: Carlos Moreno; Brian García, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Alonso Aceves; Elías Montiel, William Carvalho, Alexei Domínguez, Oussama Idrissi; Luis Quiñones y Alexandre Zurawski.
Pronóstico SI
América 1-2 Pachuca
Más noticias sobre la Liga MX
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.