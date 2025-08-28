América vs Pachuca: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para la jornada 7 de la Liga MX

Con un Club América que viene a la alza y un Pachuca que ha comenzado a trastabillar, la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX se engalanará con un partido de poder a poder entre dos de los clubes con mejore presente del balompié mexicano. Dicho encuentro tendrá cita en el Estadio Ciudad de los Deportes este 30 de agosto en punto de las 21:00 horas del Centro de México.

La escuadra comandada por André Jardine llega invicta a este encuentro en seis partidos disputados, en los cuales tiene un historial de cuatro triunfos por dos empates, mientras que los Tuzos están en cuarta plaza también con cuatro victorias, pero con un empate y una derrota a manos de Xolos hace dos fechas.

Pese a pintar para ser un duelo muy parejo por la actualidad de ambas instituciones, el 4 de marzo del 2023 en la Jornada 10 del Clausura de ese mismo año, fue la última ocasión que los hidalguenses sacaron tres puntos en Ciudad de México, a partir de ahí se han dado tres derrotas y dos empates en su contra.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el América vs Pachuca?

Ciudad: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Fecha: 30 de agosto

Horario: 23:00hs (Costa Este de Estados Unidos) y 21:00hs (México)

¿Dónde se podrá ver el América vs Pachuca en TV y streaming online?

México: Canal 5 y TUDN

Estados Unidos: TUDN USA y Univisión

Streaming: Vix Premium, TUDN.com y Univisión Now

Últimos 5 partidos de América

Rival Resultado Competición Atlas 2-4 D Liga MX Tigres 1-3 V Liga MX Querétaro 1-0 V Liga MX Portland 1-1 (5-3 p) V Leagues Cup Minnesota 3-3 (8-7 p) V Leagues Cup

Últimos 5 partidos de Pachuca

Rival Resultado Competición León 1-1 E Liga MX LA Galaxy 2-1 D Leagues Cup Xolos 0-2 D Liga MX Atlas 0-3 V Liga MX Houston Dynamo 1-2 V Leagues Cup

Últimas noticias de América

En los primeros días de la semana y posterior a su triunfo contra el Atlas, comenzó a sonar el nombre de Guido Rodríguez para volver al Nido de Coapa, pero de acuerdo a la cadena ESPN y al corresponsal León Lecanda, esto no estaría ni cerca de concretarse por diversas razones, entre las cuales está el salario del futbolista, los nulos cupos que tiene la institución y el poco margen de maniobra en cuanto a tiempo.

Posibles alineaciones de América vs Pachuca

América: Luis Malagón; Dagoberto Espinoza, Sebastian Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja; Israel Reyes, Alejandro Zendejas, Erick Sánchez, Álvaro Fidalgo, Allan Saint Maximin; Rodrigo Aguirre.

Pachuca: Carlos Moreno; Brian García, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Alonso Aceves; Elías Montiel, William Carvalho, Alexei Domínguez, Oussama Idrissi; Luis Quiñones y Alexandre Zurawski.

Pronóstico SI

América 1-2 Pachuca

