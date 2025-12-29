América vs Puebla: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Esta semana el Club América sostendrá un encuentro amistoso ante el Club Puebla previo al inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde la Ciudad de los Deportes.
El conjunto azulcrema se prepara para volver a competir por el título del campeonato mexicano de Primera División frente a la Franja.
A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el América vs Puebla?
- Ciudad: Ciudad de México
- Fecha: martes 30 de diciembre
- Horario: Sin confirmar
- Estadio: Ciudad de los Deportes
¿Cómo se podrá ver el América vs Puebla en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
Sin confirmar
Sin confirmar
México
Sin confirmar
Sin confirmar
España
Sin confirmar
Sin confirmar
Últimos cinco partidos de América
Rival
Resultado
Competición
Monterrey
2-1 V
Liga MX
Monterrey
2-0 D
Liga MX
Toluca
2-0 D
Liga MX
León
2-0 V
Liga MX
Mazatlán
2-2 E
Liga MX
Últimos cinco partidos de Puebla
Rival
Resultado
Competición
León
2-1 V
Liga MX
Cruz Azul
0-3 D
Liga MX
Juárez
4-4 E
Liga MX
América
2-1 V
Liga MX
Tijuana
4-3 V
Liga MX
Últimas noticias de América
El conjunto azulcrema se sigue preparando para afrontar de la mejor manera los partidos amistosos, por lo que trabaja a marchas forzadas para tener a su plantel en la mejor condición física.
Últimas noticias de Puebla
Eduardo Mustre es nuevo refuerzo del Club Puebla para el Clausura 2026; el delantero formado en Pachuca y consolidado en la NCAA regresa al futbol mexicano.
La institución poblana fichó al graduado de Florida International University (FIU), un delantero centro, más conocido como un nueve con formación mexicana, que llega para competir por un lugar en el ataque poblano y que tendrá la oportunidad de dar el salto definitivo a la Primera División.
Posibles alineaciones
América
Portero: Luis Ángel Malagón.
Defensas: Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja.
Centrocampistas: Israel Reyes, Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez.
Delanteros: Alejandro Zendejas, Henry Martín, Allan Saint-Maximin.
Puebla
Portero: Ricardo Gutiérrez.
Defensas: Alejandro de la Rosa, Fernando Monarrez, Rodrigo Pachuca, Nicolás Díaz, Efraín Oroña.
Centrocampistas: Esteban Lozano, Angelo Araos, Alejandro Organista, Bryan Garnica.
Delanteros: Emiliano Gómez.
Pronóstico SI
Las Águilas deben comenzar su pretemporada con el pie derecho por lo que saldrán a dar su mejor versión antes de terminar el año.
América 3-0 Puebla.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.