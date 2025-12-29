América vs Puebla: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Esta semana el Club América sostendrá un encuentro amistoso ante el Club Puebla previo al inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde la Ciudad de los Deportes.

El conjunto azulcrema se prepara para volver a competir por el título del campeonato mexicano de Primera División frente a la Franja.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el América vs Puebla?

Ciudad: Ciudad de México

Fecha: martes 30 de diciembre

Horario: Sin confirmar

Estadio: Ciudad de los Deportes

¿Cómo se podrá ver el América vs Puebla en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Sin confirmar Sin confirmar México Sin confirmar Sin confirmar España Sin confirmar Sin confirmar

Últimos cinco partidos de América

Rival Resultado Competición Monterrey 2-1 V Liga MX Monterrey 2-0 D Liga MX Toluca 2-0 D Liga MX León 2-0 V Liga MX Mazatlán 2-2 E Liga MX

Últimos cinco partidos de Puebla

Rival Resultado Competición León 2-1 V Liga MX Cruz Azul 0-3 D Liga MX Juárez 4-4 E Liga MX América 2-1 V Liga MX Tijuana 4-3 V Liga MX

Últimas noticias de América

En preparación para iniciar el Clausura 2026. 💪 pic.twitter.com/uDePee7Yrd — Club América (@ClubAmerica) December 28, 2025

El conjunto azulcrema se sigue preparando para afrontar de la mejor manera los partidos amistosos, por lo que trabaja a marchas forzadas para tener a su plantel en la mejor condición física.

Últimas noticias de Puebla

¡Bienvenido a La Franja, Eduardo Mustre! 🔥⚽️ Es momento de portar con orgullo estos colores 😎#LaFranjaNosUne🎽 desde ahora y toca defender al 🔵⚪️ pic.twitter.com/uro3o5dGeK — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) December 23, 2025

Eduardo Mustre es nuevo refuerzo del Club Puebla para el Clausura 2026; el delantero formado en Pachuca y consolidado en la NCAA regresa al futbol mexicano.

La institución poblana fichó al graduado de Florida International University (FIU), un delantero centro, más conocido como un nueve con formación mexicana, que llega para competir por un lugar en el ataque poblano y que tendrá la oportunidad de dar el salto definitivo a la Primera División.

Posibles alineaciones

América

Portero: Luis Ángel Malagón.

Defensas: Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja.

Centrocampistas: Israel Reyes, Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez.

Delanteros: Alejandro Zendejas, Henry Martín, Allan Saint-Maximin.

Puebla

Portero: Ricardo Gutiérrez.

Defensas: Alejandro de la Rosa, Fernando Monarrez, Rodrigo Pachuca, Nicolás Díaz, Efraín Oroña.

Centrocampistas: Esteban Lozano, Angelo Araos, Alejandro Organista, Bryan Garnica.

Delanteros: Emiliano Gómez.

Pronóstico SI

Las Águilas deben comenzar su pretemporada con el pie derecho por lo que saldrán a dar su mejor versión antes de terminar el año.

América 3-0 Puebla.