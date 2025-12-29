Sports Illustrated Fútbol

América vs Puebla: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Franja visitará la casa del Ave para un encuentro amistoso antes de terminar el 2025
Benjamín Guerra|
América y Puebla jugarán un partido amistoso
América y Puebla jugarán un partido amistoso | Manuel Velasquez/GettyImages

Esta semana el Club América sostendrá un encuentro amistoso ante el Club Puebla previo al inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde la Ciudad de los Deportes.

El conjunto azulcrema se prepara para volver a competir por el título del campeonato mexicano de Primera División frente a la Franja.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el América vs Puebla?

  • Ciudad: Ciudad de México
  • Fecha: martes 30 de diciembre
  • Horario: Sin confirmar
  • Estadio: Ciudad de los Deportes

¿Cómo se podrá ver el América vs Puebla en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

Sin confirmar

Sin confirmar

México

Sin confirmar

Sin confirmar

España

Sin confirmar

Sin confirmar

Últimos cinco partidos de América

Rival

Resultado

Competición

Monterrey

2-1 V

Liga MX

Monterrey

2-0 D

Liga MX

Toluca

2-0 D

Liga MX

León

2-0 V

Liga MX

Mazatlán

2-2 E

Liga MX

Últimos cinco partidos de Puebla

Rival

Resultado

Competición

León

2-1 V

Liga MX

Cruz Azul

0-3 D

Liga MX

Juárez

4-4 E

Liga MX

América

2-1 V

Liga MX

Tijuana

4-3 V

Liga MX

Últimas noticias de América

El conjunto azulcrema se sigue preparando para afrontar de la mejor manera los partidos amistosos, por lo que trabaja a marchas forzadas para tener a su plantel en la mejor condición física.

Últimas noticias de Puebla

Eduardo Mustre es nuevo refuerzo del Club Puebla para el Clausura 2026; el delantero formado en Pachuca y consolidado en la NCAA regresa al futbol mexicano.

La institución poblana fichó al graduado de Florida International University (FIU), un delantero centro, más conocido como un nueve con formación mexicana, que llega para competir por un lugar en el ataque poblano y que tendrá la oportunidad de dar el salto definitivo a la Primera División.

Posibles alineaciones

América

Portero: Luis Ángel Malagón.

Defensas: Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja.

Centrocampistas: Israel Reyes, Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez.

Delanteros: Alejandro Zendejas, Henry Martín, Allan Saint-Maximin.

Puebla

Portero: Ricardo Gutiérrez.

Defensas: Alejandro de la Rosa, Fernando Monarrez, Rodrigo Pachuca, Nicolás Díaz, Efraín Oroña.

Centrocampistas: Esteban Lozano, Angelo Araos, Alejandro Organista, Bryan Garnica.

Delanteros: Emiliano Gómez.

Pronóstico SI

Las Águilas deben comenzar su pretemporada con el pie derecho por lo que saldrán a dar su mejor versión antes de terminar el año.

América 3-0 Puebla.

Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

