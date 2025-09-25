América vs Pumas: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Club América enfrentará a Pumas en la jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Las Águilas parten como favoritas para obtener la victoria; no obstante, el equipo de la UNAM suele elevar su nivel frente a los azulcremas. Este clásico, uno de los más apasionados del fútbol mexicano, promete un duelo vibrante.







A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre el Clásico Capitalino: cómo y dónde ver, horarios, probables alineaciones, noticias y pronóstico.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el América vs Pumas?

Ciudad: Ciudad de México

Fecha: sábado 27 de septiembre

Horario: 21:05 horas (México), 23:05 horas (ET), 5:05 horas (España)

Estadio: Estadio Ciudad de los Deportes

¿Cómo se podrá ver el América vs Pumas en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Estados Unidos TUDN, Fubo Sports, Univision, CBSSN VIX Premium México TUDN, Canal 5 VIX, Premium

En Estados Unidos, el Clásico Capitalino se podrá ver a a través de TUDN, Fubo Sports, Univision, CBSSN y la plataforma de streaming VIX Premium.

Últimos cinco partidos del América

Rival Resultado Competencia Monterrey 2-2 Apertura 2025 Chivas 1-2 D Apertura 2025 Pachuca 2-0 V Apertura 2025 Atlas 2-4 V Apertura 2025 Tigres 1-3 G Apetura 2025

Últimos cinco partidos del Pumas

Rival Resultado Competencia FC Juárez 3-1 Apertura 2025 Tigres 1-1 Apertura 2025 Mazatlán 1-4 V Apertura 2025 Atlas 1-0 V Apertura 2025 Puebla 0-0 Apetura 2025

Últimas noticias de América

A pesar de la gran diferencia de planteles y presupuestos, Pumas siempre le hace partido al América. Esto dicen los números de sus diez encuentros más recientes: las Águilas suman cuatro victorias por tres de Universidad Nacional y tres empates.

Monterrey v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Últimas noticias de Pumas

El conjunto de la UNAM no podrá contar con José Caicedo para el clásico ante el América. El mediocampista ecuatoriano no podrá formar parte del grupo que jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes debido a que el jugador vio la tarjeta roja directa en el duelo frente a FC Juárez.

Posibles alineaciones

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

América

Portero: Luis Malagón

Defensa: Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja.

Media: Israel Reyes, Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez.

Delantera: Rodrigo Aguirre, Alejandro Zendejas, Allan Saint-Maximin.

Pumas

Portero: Keylor Nvas

Defensa: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo.

Media: Aaron Ramsey, Santiago Trigos, Alan Medina, Rodrigo López.

Delantera: Adalberta Carrasquilla, Guillermo Martínez.

Pronóstico SI

Tomando en cuenta los enfrentamientos más recientes entre estas escuadras y su rendimiento en el Apertura 2025, parece que los azulcremas saldrán como favoritos.

América 2-1 Pumas

