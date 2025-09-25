América vs Pumas: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Club América enfrentará a Pumas en la jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Las Águilas parten como favoritas para obtener la victoria; no obstante, el equipo de la UNAM suele elevar su nivel frente a los azulcremas. Este clásico, uno de los más apasionados del fútbol mexicano, promete un duelo vibrante.
A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre el Clásico Capitalino: cómo y dónde ver, horarios, probables alineaciones, noticias y pronóstico.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el América vs Pumas?
Ciudad: Ciudad de México
Fecha: sábado 27 de septiembre
Horario: 21:05 horas (México), 23:05 horas (ET), 5:05 horas (España)
Estadio: Estadio Ciudad de los Deportes
¿Cómo se podrá ver el América vs Pumas en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming
Estados Unidos
TUDN, Fubo Sports, Univision, CBSSN
VIX Premium
México
TUDN, Canal 5
VIX, Premium
En Estados Unidos, el Clásico Capitalino se podrá ver a a través de TUDN, Fubo Sports, Univision, CBSSN y la plataforma de streaming VIX Premium.
Últimos cinco partidos del América
Rival
Resultado
Competencia
Monterrey
2-2
Apertura 2025
Chivas
1-2 D
Apertura 2025
Pachuca
2-0 V
Apertura 2025
Atlas
2-4 V
Apertura 2025
Tigres
1-3 G
Apetura 2025
Últimos cinco partidos del Pumas
Rival
Resultado
Competencia
FC Juárez
3-1
Apertura 2025
Tigres
1-1
Apertura 2025
Mazatlán
1-4 V
Apertura 2025
Atlas
1-0 V
Apertura 2025
Puebla
0-0
Apetura 2025
Últimas noticias de América
A pesar de la gran diferencia de planteles y presupuestos, Pumas siempre le hace partido al América. Esto dicen los números de sus diez encuentros más recientes: las Águilas suman cuatro victorias por tres de Universidad Nacional y tres empates.
Últimas noticias de Pumas
El conjunto de la UNAM no podrá contar con José Caicedo para el clásico ante el América. El mediocampista ecuatoriano no podrá formar parte del grupo que jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes debido a que el jugador vio la tarjeta roja directa en el duelo frente a FC Juárez.
Posibles alineaciones
América
Portero: Luis Malagón
Defensa: Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja.
Media: Israel Reyes, Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez.
Delantera: Rodrigo Aguirre, Alejandro Zendejas, Allan Saint-Maximin.
Pumas
Portero: Keylor Nvas
Defensa: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo.
Media: Aaron Ramsey, Santiago Trigos, Alan Medina, Rodrigo López.
Delantera: Adalberta Carrasquilla, Guillermo Martínez.
Pronóstico SI
Tomando en cuenta los enfrentamientos más recientes entre estas escuadras y su rendimiento en el Apertura 2025, parece que los azulcremas saldrán como favoritos.
América 2-1 Pumas
