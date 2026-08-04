América vs San Diego: previa, predicciones y alineaciones
Arrancan las hostilidades en la Leagues Cup 2026 en la primera ronda en donde se enfrentan clubes mexicanos ante clubes norteamericanos, en este duelos el Club América será el anfitrión de San Diego en la Jornada 1.
El cuadro azulcrema esta teniendo un buen inicio de certamen local con siete puntos y manteniendo el invicto después de las primeras tres fechas del segundo semestre.
De esa manera, te dejamos con la información más importante sobre este compromiso que dará mucho de qué hablar.
Pronóstico SI Fútbol
Las Águilas recibirán en casa al San Diego FC en la Jornada de la Leagues Cup 2026 por haber sido uno de los últimos campeones del fútbol mexicano, por ello tendrán esa ventaja y vemos posibles que se queden con las tres unidades.
El Ave viene de golear a Santos Laguna y San Diego no está teniendo su mejor desempeño en esta temporada a comparación de la pasada, por ello vemos que el club mexicano se pueda imponer.
América 2-1 San Diego
¿A qué hora se juega el América vs San Diego?
- Ciudad: Ciudad de México
- Estadio: Banorte
- Fecha: jueves 6 de agosto
- Hora: 22:00 EE.UU. (Este), 20:00 MX, 03:00 ESP
Historial de enfrentamientos directos entre el América vs San Diego (sin enfrentamientos oficial)
- América: 0
- Empate: 0
- San Diego: 0
- Último partido entre ambos: sin enfrentamientos oficiales
Últimos 5 partidos
América
San Diego
América 3-0 Santos Laguna 02/07/26
Minnesota 1-1 San Diego 01/08/26
Atlante 1-1 Club América 24/07/26
San Diego 1-0 Dallas 25/07/26
Querétaro 0-1 Club América 18/07/26
Colorado 1-0 San Diego 22/07/26
LA Galaxy 1-0 Club América 11/07/26
San Diego 2-4 Vancpuver 23/05/26
Club América 3-3 Pumas 10/05/26
San Diego 3-3 Cincinnati 16/05/26
¿Cómo ver el América vs San Diego por Televisión y Streaming online?
Países
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
MLS Season Pass
México
MLS Season Pass, TUDN, TUDN En Vivo, Nu9ve e Imagen Televisión
Últimas noticias de América
Antes de comenzar su actividad en la Leagues Cup 2026, las Águilas golearon en casa 3-0 a Santos Laguna en la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
Las anotaciones fueronn de Henry Martín, Brian Rodríguez y Alejandro Cárdenas, con ello el cuadro capitalino es líder del certamen con siete unidades.
Alineación de América (5-2-3): Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Cristian Borja; Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez, Raphael Veiga; Isaías Violante, Brian Rodríguez, Henry Martín.
Últimas noticias de San Diego
El sábado 25 de julio, el San Diego FC dio la bienvenida a su tercer jugador franquicia ante su afición, antes de la victoria por 1-0 sobre el FC Dallas. Entre fuegos artificiales, el extremo izquierdo prometió darlo todo en la cancha para ayudar a su nuevo equipo.
“Es un honor ser jugador franquicia. Pero también es una gran responsabilidad. Lo sé. Así que espero poder devolverles la confianza en el terreno de juego, porque ahí es donde realmente importa”, dijo Achouri en su rueda de prensa de presentación en el Snapdragon Stadium.
Alineación de San Diego (4-3-3): CJ dos Santos; Dagur Dan Þórhallsson, Christopher McVey, Manu Duah, Kieran Sargeant; Alejandro Alvarado Jr., Jeppe Tverskov, Onni Valakari; Anders Dreyer, Marcus Ingvartsen, David Vazquez.
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.