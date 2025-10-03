El Club América recibirá al Club Santos Laguna se enfrentarán en la correspondiente Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Las Águilas vienen de remontar con goleada incluida al Club Universidad Nacional por 4-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes, en una edición más del Clásico Capitalino, y son terceras de la clasificación, mientras que los Guerreros, treceavos en la tabla, cayeron en su visita al 'Gigante de Acero' ante Rayados de Monterrey por la mínima diferencia.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será un partido importante entre ambos clubes.

Santos Laguna v America - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el América vs Santos Laguna?

Ciudad: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Fecha: sábado 4 de octubre

Horario: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (México), 05:05 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el América vs Santos Laguna en TV y streaming online?

Estados Unidos: TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, TUDN USA, Univision





México: TUDN En Vivo, ViX, TUDN, Canal 5 y Televisa

Últimos 5 partidos de América

Rival Resultado Competición Pumas 4-1 V Liga MX Atlético de San Luis 0-1 V Liga MX Monterrey 2-2 E Liga MX Chivas 1-2 D Liga MX Pachuca 2-0 V Liga MX

Últimos 5 partidos de Santos Laguna

Rival Resultado Competición Monterrey 1-0 D Liga MX Tijuana 1-0 V Liga MX Atlético de San Luis 1-4 D Liga MX Atlas 2-2 E Liga MX Tigres 0-1 D Liga MX

Últimas noticias de América

¡FIN DEL PARTIDO Y TRIUNFO A NUESTRO FAVOR EN EL CL4SICO CAPITALINO! 🦅🔥@GNPseguros#Viviresincreíble pic.twitter.com/Fdm55k1U9n — Club América (@ClubAmerica) September 28, 2025

De acuerdo con ESPN, el español Álvaro Fidalgo no estará presente en el partido porque sigue siendo cuidado entre algodones tras el fuerte golpe que recibió en la rodilla frente a las Chivas. Por ello, no entrenó al parejo del equipo y sin duda será una baja sensible para los Millonetas.



Por otro lado, Érick Sánchez reveló que busca tener un mejor nivel al que tuvo cuando militó en Pachuca, añadiendo que el equipo no debe mostrarle nada a nadie, esto con respecto a los detractores del club.

Últimas noticias de Santos Laguna

El equipo de la Comarca no podrá contar con el defensa colombiano Kevin Balanta, que sumó su quinta amarilla la fecha pasada. Tampoco podrá hacer uso del delantero hondureño Anthony ‘Choco’ Lozano por haber visto la roja contra La Pandilla. La buena noticia es que recupera a su hombre gol, el delantero chileno Bruno Barticciotto, luego de cumplir con su juego de castigo.

Posibles alineaciones de América vs Santos Laguna

América: Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja; Israel Reyes, Érick Sánchez; Alejandro Zendejas, Alexis Gutiérrez, Allan-Sant Maximin y José Zúñiga.

Santos Laguna: Carlos Acevedo; José Abella, Haret Ortega, Jonathan Pérez, Bruno Amione; Salvador Mariscal; Cristian Dájome, Aldo López, Javier Güémez, Ramiro Sordo y Alan Ocejo.

Pronóstico SI

América 3-0 Santos Laguna