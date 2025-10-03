América vs Santos: momios, probabilidades de los equipos y cuotas

El Estadio Ciudad de los Deportes será el escenario de un enfrentamiento que, en el papel, luce muy disparejo por la Jornada 12 del Apertura 2025. El Club América, uno de los grandes protagonistas del campeonato, le hará los honores a un Santos Laguna que ha batallado por encontrar regularidad en el semestre.

Las Águilas llegan a este compromiso con la misión de seguir sumando para consolidarse dentro de los puestos de clasificación directa a la Liguilla. Por su parte, el conjunto lagunero necesita urgentemente una victoria en una de las canchas más complicadas de la Liga MX para mantener vivas sus aspiraciones de entrar a la fase de Play-In, algo que no consiguen desde hace cuatro torneos.

Con un favoritismo abrumador para el equipo local, a continuación te dejamos el análisis detallado de momios, probabilidades y recomendaciones para que puedas tomar la mejor decisión.

Momios del partido de América vs Santos

América: -500

Empate: +550

Santos Laguna: +1100

Las cifras son contundentes y no dejan lugar a dudas: el América es el aplastante favorito para ganar el partido. Una cuota de -500 refleja la altísima probabilidad de una victoria azulcrema. En el otro extremo, un triunfo de Santos se considera una hazaña monumental, lo que se traduce en un pago extraordinario de +1100.

America v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Probabilidades de victoria

Tomando como referencia los momios, las probabilidades aproximadas son:

América: 81% - 84%

Empate: 14% - 16%

Santos Laguna: 8% - 10%

El cálculo es demoledor y confirma el estatus del equipo de Coapa como el gran candidato a llevarse los tres puntos, con más de un 80% de posibilidades. Las opciones de que Santos logre rescatar un empate, y más aún una victoria, son estadísticamente muy remotas.

Doble Oportunidad

América/Empate: -2500

América/Santos Laguna: -1000

Santos Laguna/Empate: +320

Las cuotas en este mercado son prácticamente prohibitivas para las opciones que incluyen al América, dado su grado extremo de favoritismo. La única apuesta con valor real es el "Santos Laguna/Empate" (+320), una opción de alto riesgo, pero con una recompensa acorde si se produce la sorpresa.

¿Ambos equipos anotan?

Sí: -118

No: -118

Las cuotas están perfectamente equilibradas, lo que indica que las casas de apuestas ven una probabilidad del 50/50 en este mercado. Refleja la incógnita de si la poderosa ofensiva del América podrá ser vulnerada por un equipo de Santos que, aunque no llega en su mejor momento, tiene la necesidad de ir al frente.

Monterrey v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Total de goles

Más de 3.5 goles: -106

Menos de 3.5 goles: -120

A diferencia de otros partidos, la línea de goles está establecida en 3.5, lo que anticipa una buena cantidad de anotaciones. Aun así, la tendencia se inclina ligeramente hacia un partido con menos de 3.5 goles, sugiriendo que, si bien se esperan goles, un marcador abultado por encima de los cuatro tantos es menos probable.

Pronóstico del partido de América vs Santos

Considerando el estado de forma, la abismal diferencia entre planteles y la localía, todo apunta a una victoria cómoda para los de André Jardine. Se espera que las Águilas dominen el encuentro de principio a fin. Un marcador probable, según análisis de inteligencia artificial, sería un 2-1 o 3-1 a favor del América.

