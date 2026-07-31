América vs Santos: previa, predicciones y alineaciones

Santos y América se verán las caras en la jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. En el papel, parece que las Águilas saldrán como claras favoritas para llevarse los tres puntos ante los laguneros, que cuentan con una de las plantillas más modestas del futbol mexicano.

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre este duelo: cómo y dónde ver, fecha, horario, probables alineaciones, noticias y pronóstico.

¿A qué hora se juega el América vs Santos Laguna?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Banorte

: Banorte Fecha : domingo 2 de agosto

: domingo 2 de agosto Hora: 19:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX

Historial de últimos 5 enfrentamientos directos entre América y Santos Laguna

Santos Laguna: 0

Empate: 2

América: 3

Últimos 5 partidos

Santos Laguna América Santos 0-1 Atlas 25/07/26 Atlante 1-1 Club América 24/07/26 Monterrey 3-2 Santos 18/07/26 Querétaro 0-1 Club América 18/07/26 Santos 0-1 América de Cali 09/07/26 LA Galaxy 1-0 Club América 11/07/26 Annapolis Blues FC 0-2 Santos 23/06/26 Club América 3-3 Pumas 10/05/26 Santos 3-0 Monterrey 26/04/26 Pumas 3-3 Club América 3/05/26

¿Cómo ver el América vs Santos Laguna por Televisión y Streaming online?

País Canal TV/Streaming México Canal 5, TUDN Estados Unidos TUDN, Vix Premium

Últimas noticias del Santos Laguna

Santos Laguna está iniciando un nuevo proceso, ahora bajo la dirección del portugués Renato Paiva. Los Guerreros necesitan resurgir después de ligar cuatro torneos quedando en los últimos lugares de la tabla. En el arranque del Apertura 2026, los albiverdes anunciaron seis refuerzos: Felipe Sánchez, Franco Pardo, Eduardo Aguirre, Diego González, Joshua Mancha y Mauricio Cuevas.

Lastimosamente, para la causa lagunera, han comenzado el torneo con dos dolorosas derrotas y una dura polémica en su último partido contra el Atlas de Guadalajara, acusándolos de haberlos espiado.

Posible alineación del Santos Laguna contra América (4-3-3): Carlos Acevedo; Javier Abella, Franco Pardo, Efraín Orona, Emmanuel Echeverría; Carlos Gruezo, Salvador Mariscal, Fran Villalba; Diego González, Ezequiel Bullaude, Lucas di Yorio.

Últimas noticias del América

América sumó su primera victoria del campeonato tras vencer a Gallos Blancos de Querétaro en la primera jornada. Un equipo alternativo del cuadro azulcrema fue capaz de derrotar a los emplumados por la mínima diferencia y en condición de visitante.

Para la segunda jornada, el Atlante les sacó un valioso empate a un gol, por lo que llegarán a este compromiso con la obligación de ganar para así mantenerse en la parte alta de la tabla en este inicio de campeonato.

Con la llegada de Óscar Perea, se espera que el América amplifique sus posibilidades en la parte alta de la cancha, con variantes a la ofensiva que les permita romper posturas tácticas defensivas, como seguro implementará el Santos Laguna.

Posible alineación del América contra el Santos Laguna (5-2-3): Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Cristian Borja; Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez, Raphael Veiga; Isaías Violante, Brian Rodríguez, Henry Martín.

Pronóstico SI Futbol

El proyecto de Guillermo Almada al frente de las Águilas del América recién comienza. En el partido de la jornada dos, frente al Atlante, mostraron falencias en el sector defensivo, mismas que se espera hayan trabajado de ardua manera en el transcurso de la semana.

Santos Laguna intentará sumar su primer punto del semestre, por lo que seguro nos espera un encuentro sumamente cerrado, con pocas opciones de gol.

América 1-0 Santos Laguna

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