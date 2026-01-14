América y Javairo Dilrosun separan caminos

El Club América anunció oficialmente una nueva baja en su plantel, confirmando la salida de Javairo Dilrosun. El extremo neerlandés no continuará en Coapa tras una etapa marcada por la irregularidad, la falta de continuidad y un cierre que, desde hace meses, ya parecía inevitable dentro del proyecto deportivo azulcrema.

La directiva optó por la rescisión de contrato como solución definitiva. América compensó al futbolista con el pago del resto del vínculo que aún tenía vigente, buscando cerrar el tema sin prolongar un expediente que llevaba tiempo sin avance. La decisión responde a una evaluación deportiva y administrativa tomada desde semanas atrás.

Dilrosun pasó los últimos seis meses sin actividad oficial, marginado de las convocatorias y sin un rol definido dentro del equipo. Aunque se mantuvo entrenando de forma intermitente, nunca logró reinsertarse en el plan del cuerpo técnico, que priorizó otras alternativas ofensivas durante el torneo y el proceso de reestructuración interna.

Su llegada a la capital mexicana generó expectativa por su pasado en Europa y su perfil como extremo desequilibrante. Sin embargo, el neerlandés nunca consiguió traducir esas credenciales en rendimiento sostenido dentro de la cancha. Las lesiones, la adaptación y la competencia interna terminaron jugando en su contra.

Desde Coapa consideran que la rescisión también libera espacio para futuras decisiones de mercado. Más allá del aspecto financiero, la salida de Dilrosun permite al club reorganizar su plantilla y ajustar cupos, pensando en refuerzos que se adapten mejor a las necesidades tácticas y al estilo que busca consolidar el cuerpo técnico.

America v Mazatlan FC - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Para el jugador, el movimiento representa una oportunidad de reinicio. Todo apunta a que su próximo destino estará en la Major League Soccer, liga que ya conoce y donde su perfil ofensivo podría encajar mejor. El regreso al fútbol estadounidense luce como un escenario favorable para recuperar ritmo y protagonismo.

En el entorno americanista, la salida no genera sorpresa. Desde hace tiempo se asumía que el ciclo de Dilrosun estaba agotado, sobre todo tras no encontrar acomodo en los planes recientes. La rescisión, aunque costosa, fue vista como la vía más clara para cerrar un capítulo sin retorno deportivo.

Así, América sigue ajustando piezas de cara a los próximos retos, mientras Dilrosun se despide sin haber dejado huella significativa en el club. Su salida confirma que el proyecto azulcrema prioriza rendimiento inmediato y continuidad, incluso si eso implica asumir costos para corregir decisiones del pasado reciente.