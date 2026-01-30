América y Tigres firman un fichaje benéfico para ambas partes

El Club América ha logrado destrabar una de las operaciones clave de su mercado invernal al concretar la salida de un futbolista no formado en México. La directiva necesitaba movimiento inmediato para ajustar su plantel y avanzar en un fichaje estratégico que llevaba semanas en espera.

El elegido para dejar Coapa es Rodrigo Aguirre, delantero uruguayo que no logró continuidad sostenida en el esquema azulcrema. La decisión responde más a una reconfiguración del proyecto deportivo que a una ruptura, entendiendo que el atacante necesita minutos y protagonismo en un nuevo entorno.

🚨Tigres tiene negociaciones muy avanzadas para fichar a Rodrigo Aguirre, a préstamo por un año desde el América. ⬇️https://t.co/PzOaEurpfk pic.twitter.com/y10F8EVL1G — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 29, 2026

Su destino será Tigres UANL, club que aceleró negociaciones ante la inminente salida de uno de sus centros delanteros. El acuerdo contempla una cesión por un año con opción de compra, fórmula que satisface a ambas instituciones y abre la puerta a una evaluación deportiva sin compromisos inmediatos.

En el conjunto universitario, Aguirre está proyectado como el reemplazo directo de Nicolás Ibáñez, atacante que quedó fuera de planes tras recibir ofertas dentro y fuera del país. Tigres buscaba un perfil físico, agresivo y con experiencia en Liga MX, condiciones que el charrúa cumple.

Para América, la operación tiene un impacto aún mayor fuera del terreno de juego. La salida de Aguirre libera una plaza de extranjero largamente esperada, factor que había frenado otros movimientos. En la interna del club, esta era la pieza que faltaba para reactivar el tablero de fichajes.

Monterrey v America - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Con el cupo disponible, las Águilas apuntan a cerrar la llegada de Raphael Veiga, objetivo prioritario del área deportiva. El mediocampista brasileño es visto como el refuerzo diferencial que eleve la calidad creativa del equipo y marque un salto competitivo inmediato.

La directiva azulcrema confía en que el tiempo juega ahora a su favor. Con el espacio administrativo resuelto y las negociaciones avanzadas, el club puede concentrarse en cerrar detalles económicos y contractuales, consciente de que cada día cuenta en un mercado cada vez más exigente.

Así, América y Tigres sellan una operación que beneficia a ambas partes. Aguirre tendrá un nuevo escaparate, los felinos cubren una necesidad urgente y en Coapa se despeja el camino para un fichaje de alto impacto. Un movimiento silencioso, pero decisivo, en la actual ventana de transferencias.