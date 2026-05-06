América ya valora un futuro sin André Jardine

Para nadie es un secreto que de cara al verano llegarán muchos cambios dentro del América. Incluso si el equipo se corona dentro de la Liga MX, el plantel sufrirá una revolución de pies a cabeza. Luego de un semestre de horror todos caminan sobre la cuerda floja, incluido el técnico André Jardine.

Si bien se entiende que André tiene el respaldo del dueño del club, Emilio Azcárraga, es el mismo técnico quien ya no está del todo cómodo dentro del equipo. Siendo el caso, se rumora que Jardine tiene mercado de peso en Brasil, esto a tal grado que dentro del nido de Coapa ya valoran posibleS reemplazos.

AMÉRICA YA PIENSA EN CAMBIOS ⚠️



El proceso de André Jardine en América entra en un momento decisivo tras un semestre irregular en Liga MX y la eliminación en Concachampions, resultados que han encendido la presión alrededor del proyecto.



📉 De acuerdo con FOX Sports, el técnico… pic.twitter.com/0waRiKO7aO — Futbol Total (@futboltotal) May 5, 2026

El primero de ellos es Matías Almeyda. El hombre que lo ganó todo con Chivas es la prioridad de la gerencia deportiva del América. Luego de su dura salida deL Sevilla, el argentino está abierto a regresar a la Liga MX este verano.

Lo anterior juega en favor del América. Sin embargo, también es cierto que el cuadro de la capital del país está varios pasos detrás de otros pretendiente de Matías. Siendo claros, tanto Cruz Azul como Monterrey ya han tocado la puerta del técnico para sondear condiciones y ponerse como opciones en su mesa.

Sevilla FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Guillermo Almada es la segunda opción en el camino. El hombre que dejó títulos dentro del Pachuca ha gustado por años dentro del nido. Hoy mismo el charrúa está al frente del Real Oviedo con la meta de evitar el descenso. Lo anterior parece una lucha perdida, por lo que la opciones del América crecen.

Almada no escuchará ofertas ni definirá su futuro sino hasta que termine LaLiga de España. No se descarta que el técnico esté abierto a llevar al club dentro de la segunda división con la meta de volver a primera en un año.

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