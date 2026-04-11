Ancelotti abre la puerta del Mundial a Neymar

Lo de Carlo Ancelotti, Neymar y la Selección de Brasil parece una novela de nunca acabar. A semanas de definir la lista para el Mundial 2026, el entrenador italiano volvió a referirse a la situación del delantero y dejó abierta la posibilidad de su convocatoria si mantiene su evolución.

Ancelotti deslizó sutilmente los criterios que utilizará para armar la nómina. "Neymar está en el camino correcto. Debe continuar así y mejorar su condición", expresó. En la misma línea, reforzó una idea que viene sosteniendo desde su llegada. "Es capaz de volver al 100%. Lo he dicho varias veces y es muy claro, voy a convocar a los jugadores que estén listos", dijo.

El atacante atraviesa una etapa de recuperación luego de la lesión de rodilla sufrida en octubre de 2023, que lo dejó fuera de la selección durante un largo período. Desde su regreso al Santos, ha logrado sumar minutos y también goles, aspectos que el cuerpo técnico sigue de cerca en la evaluación previa a la Copa del Mundo.

En la última fecha FIFA, Neymar no formó parte de la convocatoria para los amistosos frente a Francia y Croacia. Aun así, el seleccionador remarcó que sigue bajo análisis junto a la Confederación Brasileña de Fútbol. "Está siendo evaluado por la CBF y por mí. Tiene dos meses para demostrar que cuenta con lo necesario para estar en el Mundial", afirmó.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Ancelotti will 𝗖𝗔𝗟𝗟 𝗨𝗣 Neymar for the World Cup ‘if he continues like this’.



“Neymar is on the right track. He must continue this way and improve his fitness,” Carlo Ancelotti told L’Equipe. 🗣️



“He is capable of returning to 100% fitness. I’ve said it… pic.twitter.com/H6o0E4M4SL — 433 (@433) April 11, 2026

Brasil viene de una derrota frente a Francia en Boston, encuentro en el que parte del público pidió por la presencia del delantero. Ancelotti evitó enfocarse en esa situación y sostuvo que la atención debe centrarse en los jugadores disponibles en cada convocatoria.

Neymar es el máximo goleador histórico de la selección brasileña con 79 tantos y, aun así, no disputa un partido oficial con el equipo nacional desde su accidente. "Después de su lesión de rodilla, ha vuelto bien y está marcando goles. Tiene que seguir en esa dirección", concluyó Ancelotti. La decisión final se conocerá en las próximas semanas.