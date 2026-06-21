Ancelotti buscará darle minutos a Neymar ante Escocia

La convocatoria de Neymar Jr. al Mundial 2026 fue motivo de alegría para los fans de Brasil, que quieren ver nuevamente al último gran ídolo con la camiseta Canarinha. Todavía no ha sumado minutos en la Copa del Mundo, pero la idea de Ancelotti es que lo pueda hacer frente a Escocia, en el cierre de la fase de grupos.

En las últimas prácticas realizó ejercicios de fuerza y sprints en campo, con trabajos de finalización de cara a portería, lo que ilusionó aún más a la fanaticada. El propio Ancelotti confirmó que podrá estar a disposición, aunque suene loco que vaya a jugar desde la partida en el choque contra los escoceces.

Cabe recordar que Neymar no juega con la Seleção desde octubre de 2023, cuando en un partido de eliminatorias ante Uruguay en el Estadio Centenario sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco de su rodilla izquierda, cuando todavía vestía la camiseta del Al-Hilal de Arabia Saudita.

Brazil Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026 | DeFodi Images/GettyImages

Brasil igualó 1-1 en el debut ante Marruecos y goleó 3-0 a Haití en Philadelphia por la segunda jornada, por lo que tiene prácticamente asegurada su clasificación a los 16avos de final de la competencia. De momento están punteros del grupo C junto a los marroquíes, ambos con cuatro puntos pero con la Canarinha mejor ubicada por la diferencia de gol.

La última fecha será crucial para todos, y Brasil no quiere saber nada con no ganar el grupo para evitar un cruce complicado de 16avos: a esta hora serían rivales de Japón y tendrían chances de cruzarse con Francia en los octavos de final, mientras que Marruecos se vería las caras con los Países Bajos.

El duelo entre brasileños y escoceces tendrá lugar en Miami el próximo miércoles 24 de junio a partir de las 17, hora local, las 16:00 de México y la medianoche de España.