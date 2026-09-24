Ancelotti habla de los distantes presentes de Vinicius y Raphinha

Carlo Ancelotti analizó los diferentes momentos que atravisan Raphinha y Vinicius Jr. antes del regreso de Brasil a la actividad. Mientras el atacante del Barcelona ha comenzado la temporada a un ritmo superlativo, el hombre del Real Madrid todavía busca recuperar su mejor versión durante las primeras semanas del curso.

Raphinha se ha convertido en una de las grandes sensaciones del futbol de Europa, especialmente por su adaptación como falso nueve. El brasileño acumula 14 goles y tres asistencias en apenas ocho encuentros con el Barcelona. Ancelotti reconoció su transformación: “Raphinha está haciendo algo espectacular en una posición que no era la suya, aunque ahora parece que también lo es”.

🇧🇷 Carlo Ancelotti analiza el rendimiento de dos de sus estrellas



➡️ "Raphinha está haciendo cosas espectaculares en una posición que no es la suya"



💥 "Puede ser que Vinicius ahora no esté en su mejor momento"



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La situación de Vinicius es diferente. El extremo no ha conseguido comenzar la campaña con la misma influencia mostrada durante otros momentos de su carrera en el Real Madrid. Aunque, Carlo no enciende ni de cerca las alarmas.

“Puede que no atraviese por su mejor momento, confiamos en que ambos serán jugadores clave para el futuro”, zanjó el Ancelotti al ser cuestionado por Vinicius. Más allá de sus rendimientos actuales, Carlo sabe que ambos hombres serán clave dentro de su proyecto.

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Esa confianza quedará demostrada inmediatamente sobre el terreno de juego. Ancelotti confirmó que ambos serán titulares este viernes ante Australia en Townsville. Brasil saldrá con Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis y Douglas Santos; Danilo Santos, Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Endrick y Vinicius, presentando un frente ofensivo cargado de talento.

El comprmiso contra Australia será el primero de Brasil después de su participación mundialista y también marcará el comienzo práctico del siguiente proceso. La Canarinha volverá a enfrentarse a los australianos el 29 de septiembre en Brisbane y posteriormente viajará a Calcuta para medirse con India el próximo tres de octubre.

Desde ya Brasil tiene obligaciones de progreso y constante mejoría. Fue para ello que Carlo Ancelotti fue renovado pese al fracaso de la Copa del Mundo.