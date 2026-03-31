Anderson pone como prioridad a la selección de Inglaterra ante los rumores sobre su futuro

Elliot Anderson, volante del Nottingham Forest, es uno de los futbolistas más codiciados del mercado de cara al próximo verano europeo, tazado en un valor que ronda los 118 millones de euros.

Dos gigantes de la Premier League como el Manchester United y el Manchester City están en planes de realizar los correspondientes acercamientos con el entorno del club y avanzar por el fichaje del jugador en los próximos meses.

Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier League | Robin Jones/GettyImages

La Selección, por encima de todo

Más allá de la especulación en torno a su futuro, Anderson eligió dejar en segundo plano cualquier posibilidad de transferencia y puso el foco en su presente con la selección inglesa, de cara a la próxima Copa del Mundo.

“Tenemos el Mundial este verano, así que toda mi atención está ahí. Estoy jugando para Inglaterra y eso es lo único en lo que pienso ahora”, aseguró. Su prioridad es consolidarse a nivel internacional y lograr su inclusión la la lista mundialista de Thomas Tuchel.

El interés fuerte desde Manchester

En el caso del United, Anderson aparece como una pieza ideal para reforzar el mediocampo en una reestructuración del equipo que podría incluir varias incorporaciones clave de recambio. Del otro lado, el City de Pep Guardiola busca renovar el plantel, en un proceso de cambio que inició en los últimos mercados, tras la posible salida de Bernardo Silva y las dudas en torno a la continuidad de Rodri.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Elliot Anderson is Manchester United’s TOP MIDFIELD PRIORITY this summer!



Nottingham Forest value him more than £100 million.



— @TheAthleticFC pic.twitter.com/Cq7f8uTexw — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 31, 2026

Por ahora, el Nottingham se mantiene firme en su intención de no desprenderse de su referente, que además tiene contrato vigente hasta 2029. Pero, de todas maneras, puertas adentro de la institución son conscientes de que retener a un futbolista con semejante proyección y demanda dentro de la Premier League va a ser un desafío complejo frente al poderío económico de los principales clubes.

"Intento dar lo mejor de mí y luchar por la camiseta que llevo puesta. Eso es todo lo que hago”, sentenció el futbolista.

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