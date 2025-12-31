Pese a empatar el martes en casa del Chelsea, el Bournemouth de Andoni Iraola atraviesa un mal momento deportivo, ya que ostenta 10 partidos seguidos sin ganar, motivo por el cual ha caído a la decimoquinta posición de la Premier League. Y el panorama puede ser peor para los Cherries, dado que es casi un hecho que su máxima figura, Antoine Semenyo, será vendido al Manchester City en la actual ventana invernal.

El atacante ghanés es, sin discusión, la gran figura del cuadro portuario en la presente justa, pues su rendimiento individual contrasta con las dificultades colectivas del equipo, despertando el interés de varios gigantes ingleses, al margen de que diversos medios aseguran que serán los Citizens quienes lo aten en las próximas horas.

Claro está, Iraola no cree que la salida de Semenyo sea inmediata, y así lo dejó ver en declaraciones recogidas por el periodista Fabrizio Romano. "Éste en Stamford Bridge no fue el último partido de Semenyo. Creo que jugará contra el Arsenal (sábado), sí. Necesita recuperarse porque enfrentaremos en tres días al líder de la Premier".

Las palabras del entrenador español reflejan la intención del Bournemouth de estirar, al menos por unos días más, la presencia de su máxima figura. Y es que los números del versátil extremo explican por qué el Manchester City está dispuesto a apostar fuerte por sus servicios. Con nueve goles y tres asistencias en 18 desafíos ligueros, el africano ocupa actualmente el tercer lugar en la tabla de goleadores, aunado a generar un impacto tan determinante que muchos analistas coinciden en que sus dianas han sido la principal razón por la que los Cherries se mantiene fuera de las plazas de descenso.

En definitiva y aunque todo apunta a que Semenyo acabará vistiendo de azul celeste en enero, Iraola no lo da por perdido de inmediato y confía en que su potente futbolista de banda pueda ayudar a, cuanto menos, sumar algún punto el fin de semana versus el Arsenal.