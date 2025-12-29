El futbolista que el Manchester City quiere fichar antes que el Liverpool

Aunque marcha segundo en la clasificación de Premier League, a dos puntos del líder Arsenal, el Manchester City no para de peinar el mercado buscando reforzarse para la venidera ventana invernal, igual que un Liverpool que ha decepcionado en la primera mitad de campaña.

En ese contexto aparece el nombre de Antoine Semenyo como protagonista. El reconocido periodista Fabrizio Romano ha informado que el cuadro ciudadano retomará conversaciones esta misma semana con el Bournemouth para intentar cerrar el fichaje del atacante ghanés; una operación que ya viene gestándose desde hace tiempo.

El City mantiene un clima de optimismo gracias a un acuerdo verbal alcanzado previamente con el futbolista, al margen que la irrupción del Liverpool ha añadido tensión a la negociación. Claro que los Reds no son recién llegados a la puja; de hecho, ya se pusieron en contacto con los Cherries en noviembre para interesarse por la situación del extremo de 25 años, en una evidente declaración de intenciones a corto plazo.

🚨 Manchester City will talk again with Bournemouth to try get Antoine Semenyo deal wrapped up this week.#MCFC remain confident after verbal agreement with Semenyo, despite the calls from Liverpool since November…



…and again last week.



➕🎥 https://t.co/pt0vqyP3Gh pic.twitter.com/Hjv5i5KsXe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2025

Es que los números y las prestaciones explican el interés en Semenyo, quien ocupa actualmente el tercer lugar en la tabla goleadora de la Premier, producto de nueve tantos (y tres asistencias) en 17 partidos. Su impacto ha sido tan decisivo que muchos consideran que las citadas dianas son la principal razón por la que el Bournemouth se mantiene fuera de los puestos de descenso, sosteniendo al equipo en momentos críticos durante la vuelta inicial del campeonato.

Nacido en Londres pero internacional absoluto con Ghana, el potente extremo destaca debido a su enorme versatilidad ofensiva, ya que puede actuar con solvencia por ambas bandas y aprovechar su capacidad en el uno contra uno, pero también se desempeña de "falso 9", cualidad especialmente valorada tanto por Pep Guardiola como por el cuerpo técnico que lidera Arne Slot en el Pool.

Aunque la intención inicial pasa por cerrar la operación cuanto antes, tampoco se descarta que Manchester City o Liverpool alcancen un acuerdo con el Bournemouth para asegurar el fichaje en cuestión, pero que que éste se incorpore a su nueva escuadra en verano, una vez finalizado el Mundial.

